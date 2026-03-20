きょう、春分の日の20日（金）からは3連休という方が多いかもしれません。連休初日の20日（金）は関東で雲が厚く、気温が上がりません。19日（木）は東京でさくらの開花が発表されましたが、開花して早々の花冷えになりそうです。

【CGで見る】今後1時間ごとの大雪と雨の予想

東京12℃で前日より大幅に気温ダウン

20日（金）は、昼間は晴れて暖かい所が多い見込みです。ただ、関東は雲に覆われ、雨も降りやすいでしょう。東京の最高気温は12℃で、前日より8℃低い予想です。暖かくして過ごした方がいいでしょう。

【20日（金）の各地の予想最高気温】



札幌: 7℃ 釧路: 6℃

青森:11℃ 盛岡:11℃

仙台:11℃ 新潟:12℃

長野:15℃ 金沢:14℃

名古屋:17℃ 東京:12℃

大阪:16℃ 岡山:17℃

広島:18℃ 松江:15℃

高知:20℃ 福岡:17℃

鹿児島:21℃ 那覇:22℃

北日本は大雪や猛ふぶきのおそれ

20日（金）夕方以降は、上空に強い寒気を伴う低気圧や前線が北日本や北陸に近づきます。特に北日本は平野部でも雪が降り、山沿いを中心に大雪や猛ふぶきとなるおそれがあります。3月後半でも、大雪や猛ふぶきによる交通障害にお気をつけください。

連休中日は関東でも晴れて気温上昇

3連休中日の21日（土）午前中まで、北海道では雪が残って風も強いでしょう。午後になると次第に天気は回復しそうです。関東は朝から晴れて、東京でも春の暖かさが戻ります。広い範囲で行楽日和ですが、紫外線や花粉対策は行った方がいいでしょう。

連休最終日は西から天気下り坂に

3連休最終日の22日（日）は、西から天気が下り坂となります。昼ごろから西日本で雨のエリアが広がりそうです。東日本や北日本では日ざしが届きますが、夕方以降は東海や関東でも雲が広がり、弱い雨が降るかもしれません。