いち早く新商品を体験。ゴンチャの新シリーズ「TEACRAFT」と４日間限定の原宿ポップアップに注目
ゴンチャの新シリーズ「TEACRAFT」が誕生しました。“こころ、ときめく、香りのお茶。” をコンセプトに、季節に合わせた茶葉が入れ替わりで登場します。第一弾の「ストロベリー＆ローズ ダージリン」は3月25日(水)より期間限定で国内のゴンチャ全店で販売。そこで、どこよりも早く3月19日(木)から４日間限定で「TEACRAFT」が販売され、その世界観を楽しめるポップアップ「TEACRAFT 原宿店」がオープンします。
｜季節に合わせて新しい味が登場する「TEACRAFT」
「TEACRAFT」は上質な茶葉を、季節に合わせたフルーツや花と共にブレンドして、一年を通して新しいお茶が登場するゴンチャの新しいスタイルです。
▲「TEACRAFT」
第一弾の「ストロベリー＆ローズ ダージリン」は、セイロンティーをベースに「TEACRAFT」のために開発した秋摘みのダージリンをブレンドして、いちごの甘みやローズの華やかな香りを楽しめます。ラインアップは、ダージリンティー、ミルクティー、ミルフォティー、アーモンドミルクティーの４種類です。
▲左上から「ストロベリー＆ローズ ダージリンティー」、「ストロベリー＆ローズ ダージリン ミルフォティー」、「ストロベリー＆ローズ ダージリン ミルクティー」、「ストロベリー＆ローズ ダージリン アーモンドミルクティー」
はじめの一杯におすすめはストレートティーにミルクフォームをトッピングした「ミルフォティー」。味わい深いミルクフォームは塩味も加わる優しい甘じょっぱさで、ストレートティーのスッキリした風味を引き立てます。まずはストレートでお茶そのものを味わい、途中からミルクフォームを混ぜるとまろやかさがプラスされ、味の変化を楽しめます。
▲「ストロベリー＆ローズ ダージリン ミルフォティー」(アイス:S 380、M 430、L 520/ホット:S 380、M 430)。
｜体験型ポップアップ「TEACRAFT 原宿店」
ゴンチャ 原宿神宮前店は3月19日(木)から22日(日)の４日間限定で、ポップアップ「TEACRAFT 原宿店」に変身。ストロベリーとローズをモチーフにした店内では、ミルクフォームを３杯まで追加できる「ミルフォーだい」やフォトスポットを用意。さらに「ストロベリー＆ローズ ダージリン」のダージリンティー、ミルフォティー、ミルクティー、アーモンドミルクティーの4種を限定価格で販売します。
▲「TEACRAFT 原宿店」
ゴンチャ 原宿神宮前店は、4月5日(日)まで装飾をそのままに「TEACRAFT」の世界観を感じられるお店として営業します。＜ゴンチャ 原宿神宮前店＞ 東京都渋谷区神宮前4-31-11 re-belle HARAJUKU 1F
▲発売予定の茶葉も展示
お茶のおいしさを五感で体感できるブースも登場。シリーズ第一弾の「ストロベリー＆ローズ ダージリン」の茶葉のほか、これから発売予定の茶葉も展示。それぞれの香りを確かめられます。
▲フォトスポットも登場
「ストロベリー＆ローズ ダージリン」の茶葉の世界観を表現したフォトスポットで、ドリンクと共に撮影も楽しめます。
▲ここだけの限定「ミルフォーだい」
TEACRAFT 原宿店限定で有人レジでミルフォティーを注文すると、無料でミルクフォームを最大3杯まで追加できます。 ※先着順、数量限定 ※「ミルフォーだい」を注文するとその他のトッピングの追加はできません
どこよりも早く味わえるゴンチャの新シリーズ。「TEACRAFT」で心ときめくお茶時間を楽しんでみてくださいね。＜text＆photo：湯川カオル子 問：ゴンチャ ジャパン https://www.gongcha.co.jp/＞