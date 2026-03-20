ロス五輪世代のＵ―２１日本代表が韓国遠征メンバー発表…名和田我空が昨年９月以来の招集　１０番は石井久継

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　日本サッカー協会は２０日、Ｕ―２１日本代表の韓国遠征メンバーを発表した。

　大岩剛監督が指揮を執る２８年ロス五輪世代の活動で、当初はトルコでＵ―２１アルバニア代表、３０日にＵ―２１セルビア代表と国際親善試合を行う予定だったが、米国とイランの軍事衝突による中東情勢の悪化を受けて中止に。その代替活動として韓国・天安にて、２７日にＵ―２１米国代表、２９日にＵ―２３韓国代表と対戦する。

　メンバーが以下のように発表され、Ｇ大阪のＭＦ名和田我空が昨年９月以来の招集となった。１０番は湘南のＭＦ石井久継が背負うことも発表された。

　以下がメンバー一覧。

　【ＧＫ】

１２　小林将天（ＦＣ東京）

１　　ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋）

２３　荒木琉偉（Ｇ大阪）

　【ＤＦ】

２　　梅木怜（今治）

３　　関富貫太（横浜ＦＭ）

４　　永野修都（藤枝）

５　　土屋櫂大（福島）

２２　岡部タリクカナイ颯斗（東洋大）

２４　山田海斗（神戸）

２１　佐藤海宏（新潟）

１５　森壮一朗（名古屋）

　【ＭＦ】

６　　小倉幸成（法大）

７　　石渡ネルソン（Ｃ大阪）

１０　石井久継（湘南）

１６　岩本悠庵（中京大）

１４　名和田我空（Ｇ大阪）

８　　矢田龍之介（筑波大）

　【ＦＷ】

２０　古谷柊介（東京国際大）

１８　小池直矢（法大）

１９　白井亮丞（東京Ｖ）

９　　ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄（桐蔭横浜大）

１７　福永裕也（京産大）

１１　横山夢樹（Ｃ大阪）

１３　石橋瀬凪（湘南）

２５　鈴木大馳（鳥栖）