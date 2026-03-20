ロス五輪世代のＵ―２１日本代表が韓国遠征メンバー発表…名和田我空が昨年９月以来の招集 １０番は石井久継
日本サッカー協会は２０日、Ｕ―２１日本代表の韓国遠征メンバーを発表した。
大岩剛監督が指揮を執る２８年ロス五輪世代の活動で、当初はトルコでＵ―２１アルバニア代表、３０日にＵ―２１セルビア代表と国際親善試合を行う予定だったが、米国とイランの軍事衝突による中東情勢の悪化を受けて中止に。その代替活動として韓国・天安にて、２７日にＵ―２１米国代表、２９日にＵ―２３韓国代表と対戦する。
メンバーが以下のように発表され、Ｇ大阪のＭＦ名和田我空が昨年９月以来の招集となった。１０番は湘南のＭＦ石井久継が背負うことも発表された。
以下がメンバー一覧。
【ＧＫ】
１２ 小林将天（ＦＣ東京）
１ ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋）
２３ 荒木琉偉（Ｇ大阪）
【ＤＦ】
２ 梅木怜（今治）
３ 関富貫太（横浜ＦＭ）
４ 永野修都（藤枝）
５ 土屋櫂大（福島）
２２ 岡部タリクカナイ颯斗（東洋大）
２４ 山田海斗（神戸）
２１ 佐藤海宏（新潟）
１５ 森壮一朗（名古屋）
【ＭＦ】
６ 小倉幸成（法大）
７ 石渡ネルソン（Ｃ大阪）
１０ 石井久継（湘南）
１６ 岩本悠庵（中京大）
１４ 名和田我空（Ｇ大阪）
８ 矢田龍之介（筑波大）
【ＦＷ】
２０ 古谷柊介（東京国際大）
１８ 小池直矢（法大）
１９ 白井亮丞（東京Ｖ）
９ ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄（桐蔭横浜大）
１７ 福永裕也（京産大）
１１ 横山夢樹（Ｃ大阪）
１３ 石橋瀬凪（湘南）
２５ 鈴木大馳（鳥栖）