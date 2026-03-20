ロス五輪世代のＵ―２１日本代表が韓国遠征メンバー発表…名和田我空が昨年９月以来の招集　１０番は石井久継

日本サッカー協会は２０日、Ｕ―２１日本代表の韓国遠征メンバーを発表した。

大岩剛監督が指揮を執る２８年ロス五輪世代の活動で、当初はトルコでＵ―２１アルバニア代表、３０日にＵ―２１セルビア代表と国際親善試合を行う予定だったが、米国とイランの軍事衝突による中東情勢の悪化を受けて中止に。その代替活動として韓国・天安にて、２７日にＵ―２１米国代表、２９日にＵ―２３韓国代表と対戦する。

メンバーが以下のように発表され、Ｇ大阪のＭＦ名和田我空が昨年９月以来の招集となった。１０番は湘南のＭＦ石井久継が背負うことも発表された。

以下がメンバー一覧。

【ＧＫ】

１２ 小林将天（ＦＣ東京）

１ ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋）

２３ 荒木琉偉（Ｇ大阪）

【ＤＦ】

２ 梅木怜（今治）

３ 関富貫太（横浜ＦＭ）

４ 永野修都（藤枝）

５ 土屋櫂大（福島）

２２ 岡部タリクカナイ颯斗（東洋大）

２４ 山田海斗（神戸）

２１ 佐藤海宏（新潟）

１５ 森壮一朗（名古屋）

【ＭＦ】

６ 小倉幸成（法大）

７ 石渡ネルソン（Ｃ大阪）

１０ 石井久継（湘南）

１６ 岩本悠庵（中京大）

１４ 名和田我空（Ｇ大阪）

８ 矢田龍之介（筑波大）

【ＦＷ】

２０ 古谷柊介（東京国際大）

１８ 小池直矢（法大）

１９ 白井亮丞（東京Ｖ）

９ ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄（桐蔭横浜大）

１７ 福永裕也（京産大）

１１ 横山夢樹（Ｃ大阪）

１３ 石橋瀬凪（湘南）

２５ 鈴木大馳（鳥栖）