Age Factoryが4月15日、坂東龍汰主演映画『THE MAN IN THE MIDDLE / 真ん中の男』の主題歌・挿入歌として書き下ろした「静脈/ERROR」を配信リリースすることが発表となった。

「静脈/ERROR」は“鼓動と都市のノイズ”と“存在の有限性と内在するエラー”の対比をテーマとした2曲がシームレスに接続されたもの。連続して再生することによってひとつの楽曲のように立ち上がる構成となっている。 これまでの作品に引き続き、ミックス・マスタリングはAge Factoryのベーシスト西口直人(nerdwitchkomugichan)が担当。ドラムンベース的アプローチからアコースティックな質感へと 移行するサウンドの変化も本作を象徴する要素のひとつだ。

ジャケット画像は、Age FactoryのロゴデザインやNIKE、XG、BEAMS、YOASOBI、攻殻機動隊など、多彩なカルチャーシーンでアートワークを手がけるビジュアルアーティスト／グラフィックデザイナーのAsahiNaが手掛けた。なお、4月15日には本作のリリースに加え、新たな発表も予定されているとのことだ。

Age Factoryは、2026年11月8日に日本武道館にてワンマン公演を開催する。 本公演は、Age Factory主催企画ライブシリーズ＜twilight＞の一環として実施されるもの。＜twilight＞は2021年にスタートしたシリーズで、通常のライブとは異なるセットリストとして過去曲も多く披露される特別な構成が特徴となっている。チケット先行販売受付は本日3月20日18時より。

■配信「静脈/ERROR」

2026年4月15日(水)配信開始

01.静脈

02.ERROR

※映画『THE MAN IN THE MIDDLE / 真ん中の男』主題歌・挿入歌

オフィシャルX：https://x.com/tmitm_movie

■日本武道館公演＜Age Factory presents “twilight 2026”＞

2026年11月8日(日) 東京・日本武道館

open17:30 / start18:30

▼チケット

前売：7,500円(税込)

【オフィシャル先行(抽選)】

受付期間：3月20日(金)18:00〜3月29日(日)23:59

受付URL：https://w.pia.jp/t/agefactory-twilight/

（問）ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077