JFAが公式発表

日本サッカー協会（JFA）は3月20日、韓国遠征に臨むU-21日本代表メンバー25名を発表した。

今回の遠征は3月23日から30日にかけて韓国の天安で実施される。チームは大岩剛監督のもと、23日に国内でトレーニングを開始し、25日に韓国へ移動。現地では27日にU-21アメリカ代表、29日にU-23韓国代表との国際親善試合に臨む予定となっている。

大岩剛監督が率いるU-21日本代表は2028年に開催されるロサンゼルス五輪を目指すチームとなっており、今年1月にはU-23アジアカップで見後に2連覇を達成した。また、当初トルコでU-21アルバニア代表、U-21セルビア代表との親善試合を行う予定だったが、中東情勢の緊迫化を受け遠征が取りやめに。そして代替として韓国遠征が決まっていた。

メンバーには、GKピサノ アレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋グランパス）やDF佐藤海宏（アルビレックス新潟）、MF名和田我空（ガンバ大阪）らが選出された。大学勢からもDF岡部タリクカナイ颯斗（東洋大）やFWンワディケ ウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）、すでにJ1のファジアーノ岡山でプロデビューを果たしているMF⼩倉幸成（法政大）など多くの選手が名を連ねている。

スタッフ陣は、大岩監督のほか、コーチに羽田憲司氏、越智滋之氏、GKコーチに佐藤洋平氏らが就任した。U-21日本代表は今後、6月の海外遠征を経て、9月から10月にかけて愛知・名古屋で開催される第20回アジア競技大会に臨むスケジュールとなっている。（FOOTBALL ZONE編集部）