環境対策やドライバー不足といった課題がある中、宅配の再配達を減らすことが求められています。国は、置き配などの利用割合を倍増させる目標を策定。自治体が宅配ボックス設置に補助を出したり、企業が新サービスを展開したりと取り組みが進んでいます。

■「置き配を利用」3.1ポイント増

森圭介アナウンサー

「新型コロナウイルスの流行をきっかけに、置き配がよく使われるようになりました。利用しますか？」

忽滑谷こころアナウンサー

「しますね。仕事をしていると家を空けることが多いので、そういった時はロッカーなども使って置き配をすることが多いです」

「ヤマト運輸が去年、会員登録している利用者に調査したデータがあります。『最も利用する受け取り方法は？』という質問に対して、一番多かったのは『対面配達』（44.0%）でしたが、2番目に多いのが『置き配』（36.9%）となりました」

「前の年と比べると、対面配達は4.4ポイント減っているのに対し、置き配は3.1ポイント増えています。徐々に置き配にシフトしているのかなという印象も、こういった数字から受けます。宅配ボックスを活用する人も前年より3.6ポイント増えています」

鈴江奈々アナウンサー

「実感としても分かりますね。なるべく置き配にします。冷凍のものなど対面にしないといけないので、確実にいる時に合わせてオーダーするというのはありますね」

森アナウンサー

「置き配や宅配ボックスの活用を増やそうと、政府も動き出しています。国土交通省によると、対面以外の受取方法の利用割合は現在25%程度と言われていますが、3月3日、2030 年度までの目標を約50%にする、つまり倍増させる案を明らかにしました」

「ドライバー不足なども問題になっていますが、何も策を講じなかった場合、2030年度には最大で25%輸送力が足りなくなるという試算も出たということです」

「最近では中東情勢の悪化によるガソリンなどの高騰もあり、より運送業者への負担も高まってきているかもしれません」

■「宅配ボックス」自治体が補助も

森アナウンサー

「再配達を減らすことができる方法は様々ありますが、宅配ボックスが代表的かと思います。自治体も取り組みを進めています」

「東京・墨田区は今年度、商品と設置費にかかった金額の10%を補助。戸建ては最大5万円、分譲マンションは10万円で、今年度は受付を終了していますが、来年度も実施予定だそうです」

「再配達を減らすのはもちろん車の動く量も減るので、CO2削減にもつながるということで、（区側は）『ぜひ活用してほしい』と話していました」

「石川県は今月3日以降に購入・設置したものに対して補助金を支給しますが、サイズなどの条件がなく、盗難防止機能がついているものであれば購入金額の半額、個人住宅には上限5000円の補助金が出ます」

「県の担当者によると、開始2週間で約300件の申請がありました。5月まで受け付けているそうですが、予算に達したら終了するそうです」

「大阪・摂津市は戸建てが対象ですが、サイズの制限と盗難防止措置がついていることを条件に、最大で1万5000円を補助。去年4月から受け付け、2月に予算に到達して終了しました。想定よりも反響があったので、来年度も予算の確保へ動いているそうです」

直川貴博アナウンサー

「宅配ボックスは集合住宅というイメージがなんとなくありましたが、個人宅にも増えることで、ドライバーさんの働きやすさにもつながるかもしれません」

森アナウンサー

「かなり大掛かりなものもあれば、ボックス型で紐が付いていて、くくりつけて盗まれないようにするものもあり、様々な選択肢が広がっている部分もあるのかもしれません」

■ユーザーもお得な「エコメルカリ便」

森アナウンサー

「企業も取り組みを始めています。フリマサイトのメルカリが行っているのは、エコメルカリ便です。関東・中部・近畿の一部エリアで使える、宅配ボックスや置き配のみのサービスです。特徴は、エリア内の送料が一律 730円ということです」

「縦・横・高さの3辺の合計が60cmから160cmまで配送が可能です。メルカリの場合、一番小さい60cmだと通常は750円なので、20円お得になっています。一番大きい160cmだと通常は1700円なので、970円もお得になります」

「ドライバー不足などによる配送業者の負担を減らすために、2024年3月から始まったサービスです。置き配をすることで再配達しなくなり、コストが削減できるので、送料を安くすることができます。企業にメリットはありますが、我々の懐にも優しいですね」

山粼誠アナウンサー

「フリマアプリを利用しますが、それなりに大きい段ボールだと（送料は）1000円を超えてきます。売れたのにあまり利益がない、というようなことになるので、価格を固定してくれて、しかも安価ですむと利用したくなりますね」

■ぬれる、入りきらない…問題も

森アナウンサー

「こういった取り組みが増えている一方で、街の方からはこんな声もありました」

会社員（20代）

「届かなかったらどうしようとか、誰かにとられたらどうしようとか」

親子

「雨が降った時は箱や袋が直接ぬれてしまうこともあった」

別の親子

「（ロッカーに）入りきらなかったら自動的に持って帰られちゃう」

大学院生（20代）

「宅配ボックスって大きさ決まっちゃってる。それに入らない大きなものだと、自分で受け取るしかない」

森アナウンサー

「ぬれてしまう問題やボックスに入りきらない問題など、そういったことはあるかもしれませんね」

鈴江アナウンサー

「頼んだ時は大きさが分かりません。想像よりも大きくて持ち帰りになった時に、また再配達で申し訳ないなというのはすごくあります」

森アナウンサー

「壊れないようにという心遣いは大変ありがたいですけれども…。こうした不安の解決につながるかもしれないというサービスが始まります」

■どの配送会社でも…受け取りスポット

森アナウンサー

「無人受け取りスポットというものが、4月から東京・大阪・沖縄などの商業施設・駅・銀行などにできる予定です」

「街にある宅配ロッカーというのは、配送会社の縛りがあることもあるそうです。ただ、この受け取りスポットだとそういった縛りがなく、どの配送会社の荷物でもOKということです」

「中には棚が置いてあって、ここに配送業者の方が荷物を置き、受け取る人がここに来て自分の荷物をピックアップしていきます。ロッカーよりも置ける荷物の容量が多いので、宅配ロッカーがいっぱいで再配達になるというような心配が減るかもしれません」

「利用するには事前にアプリに登録して本人確認が必要です。このスポットに入る時もそのアプリを利用します。自分の荷物じゃないものを持って帰ったりとか、逆に誰かに…」

鈴江アナウンサー

「心配になりますよね。同姓同名でうっかり持って帰っちゃったみたいなこともあるかもしれないですね」

森アナウンサー

「ただ施設内にはAIカメラが搭載され、誰が利用しているのかリアルタイムで分かり、盗難防止にもなるということです。アプリがないと入れないので、誰が入っているのかが分かります。対面ではない形で荷物を受け取る動きが広がっていくかもしれません」

鈴江アナウンサー

「確かに安全性も保たれている場所だったら、安心して受け取ることができます。再配達を減らす取り組みとしてはとてもいいですね」

森アナウンサー

「自分が便利になるだけではなく、環境への負荷やドライバー不足など大きな社会問題の解決になるかもしれません。国は目標を出すとともに、置き配などによるトラブルの防止、トラブル発生時の対応などについてガイドラインを定める方針です」

（3月19日『news every.』より）