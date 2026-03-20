お笑いコンビ、真空ジェシカの川北茂澄（36）、ガク（35）が19日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。ガクが蛙亭のイワクラ（35）に一目ぼれしていたことを川北が暴露した。

番組の企画は「色々あった同期芸人」。真空ジェシカ、オズワルド、蛙亭ら同期がこれまでを振り返った。

15年から18年の話題になると川北が「このあたりで、ガクがイワクラで…」と過激な言葉で暴露した。

ガクは「言葉選べよ」とつっこみ、「ABC（お笑いグランプリ）の蛙亭が3位になったときぐらいの最終予選ぐらいまでに僕ら残ってて、初めてその楽屋みたいなところで“なんて美しい女性がいるんだ”って一目ぼれした女性がイワクラだった」と告白した。

この日、破局後初共演だった元恋人オズワルド伊藤俊介もいる中でのカミングアウトにガクは「ややこしいって」と川北に向かってつっこんだ。伊藤も「俺のなれ初めみたいにしゃべる」とつっこんだ。

ガクは「成就してったらいいけど、そこで終わってるから」と笑った。

伊藤とイワクラはこの時期まだ出会っていないといい、川北は「じゃあガクの方が先だったんだ」と反応し、ガクも「一歩リードだ」と笑った。