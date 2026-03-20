「麦わらのしょっぴーメロい」渡辺翔太、沖縄ショットを披露！ 「可愛すぎんか？」「爽やかなイケメン」
Snow Manの渡辺翔太さんは3月20日、自身のInstagramを更新。沖縄で撮影した写真を公開しました。
【写真】渡辺翔太の沖縄ショット！
この姿にコメントでは「麦わらのしょっぴーメロいっす」「大冒険みたいで可愛い！！」「可愛すぎんか？」「青い空に爽やかなイケメン」「青い空に青い海、青いシャツと何から何まで青くて翔太くんにぴったりだね」「麦わら帽子めっちゃ似合ってる」「スワロフスキーから麦わら帽子まで、翔太君の対応力素敵」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】渡辺翔太の沖縄ショット！
「麦わらのしょっぴーメロいっす」渡辺さんは「沖縄」とつづり、3枚の写真を投稿。沖縄の真っ青な空と海を背景に、水色のアロハシャツに大きな麦わら帽子をかぶり、腰に手を当てて何やら遠くを見つめる姿を披露しています。
この姿にコメントでは「麦わらのしょっぴーメロいっす」「大冒険みたいで可愛い！！」「可愛すぎんか？」「青い空に爽やかなイケメン」「青い空に青い海、青いシャツと何から何まで青くて翔太くんにぴったりだね」「麦わら帽子めっちゃ似合ってる」「スワロフスキーから麦わら帽子まで、翔太君の対応力素敵」などの声が寄せられています。
「この世の33歳の中で1番爽やかで眩しい！」18日の投稿では、爽やかなブルーのストライプのワイシャツに、自身がジャパンアンバサダーを務めるスワロフスキーのアクセサリーを着用した美しい姿を披露している渡辺さん。ファンからは「清潔感あってすっごい爽やか」「キレイで、かっこいい〜」「この世の33歳の中で1番爽やかで眩しい！」「美の塊」「世界一青が似合う男すぎる」「ビジュ爆誕透明で美しすぎる」など称賛の声が多数寄せられました。
(文:福島 ゆき)