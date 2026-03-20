Snow Manの渡辺翔太さんは3月20日、自身のInstagramを更新。沖縄での麦わら帽子をかぶった姿を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：渡辺翔太さん公式Instagramより）

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Snow Manの渡辺翔太さんは3月20日、自身のInstagramを更新。沖縄で撮影した写真を公開しました。

【写真】渡辺翔太の沖縄ショット！

「麦わらのしょっぴーメロいっす」

渡辺さんは「沖縄」とつづり、3枚の写真を投稿。沖縄の真っ青な空と海を背景に、水色のアロハシャツに大きな麦わら帽子をかぶり、腰に手を当てて何やら遠くを見つめる姿を披露しています。

この姿にコメントでは「麦わらのしょっぴーメロいっす」「大冒険みたいで可愛い！！」「可愛すぎんか？」「青い空に爽やかなイケメン」「青い空に青い海、青いシャツと何から何まで青くて翔太くんにぴったりだね」「麦わら帽子めっちゃ似合ってる」「スワロフスキーから麦わら帽子まで、翔太君の対応力素敵」などの声が寄せられています。

「この世の33歳の中で1番爽やかで眩しい！」

18日の投稿では、爽やかなブルーのストライプのワイシャツに、自身がジャパンアンバサダーを務めるスワロフスキーのアクセサリーを着用した美しい姿を披露している渡辺さん。ファンからは「清潔感あってすっごい爽やか」「キレイで、かっこいい〜」「この世の33歳の中で1番爽やかで眩しい！」「美の塊」「世界一青が似合う男すぎる」「ビジュ爆誕透明で美しすぎる」など称賛の声が多数寄せられました。
(文:福島 ゆき)