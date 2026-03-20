第９８回選抜高等学校野球大会の第２日第１試合（２０日）で２１世紀枠の長崎西は滋賀学園に４―５で惜敗。ベスト４入りした１９５１年以来７５年ぶりの甲子園白星はつかめなかった。

４―４で迎えた５回に先発・坂田啓太郎投手（３年）が無死二塁のピンチを背負うと、３番・吉森（３年）の右翼への適時三塁打を浴びて決勝点を許した。初回から４回まで小刻みに得点を重ねるなど強豪校相手に食らいついたが、ミスから許した失点も響き最後は競り負けた。

宗田将平監督（４１）は「長打を打たれた所がキツかったし、守備も記録に残らないミスがあった。そこが点に絡んでしまった部分もあったし、体験したことない打球の速さだったと思います悔やまれますね」と反省。

それでも真っ向からぶつかった長崎西ナイン。指揮官も「前半はよく頑張ってくれましたし、中盤から終盤にかけて淡泊なところもありましたが。あと１歩かなという感じはします」と一定の手応えを口にした。

先発の坂田が大粒の涙を流した一方で、桑原直太郎主将（３年）はすがすがしい表情。「悔しいですが、甲子園を経験できたのは他のチームよりもアドバンテージになる。夏に借りを返せるように自分たちをもっともっと鍛えて、春夏連続出場したいです」と力強く前を向いた。