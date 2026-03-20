鈴木奈々、アドバイザーによって整理されたクローゼット公開「広々してる」「綺麗すぎ」の声
【モデルプレス＝2026/03/20】タレントの鈴木奈々が3月19日、自身のInstagramを更新。自宅のクローゼットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】37歳タレント「広々してる」整理されたクローゼット公開
鈴木は「私の寝室にあるクローゼットです」と、写真を投稿。「整理収納アドバイザーの資格を持ってる赤プルさんに整理してもらってからずっとクローゼットの中身が綺麗です」とつづり、お笑い芸人の赤プルに整えてもらったことを報告。ハンガーに吊るして収納された洋服の下にチェストが並べられたクローゼットは、余裕もあり、整理整頓しやすい様子で、鈴木は「朝の支度が楽になりましたー！最高」と喜びのコメントを寄せている。
この投稿に「広々してる」「憧れの生活」「綺麗すぎ」「クローゼットが大きくて羨ましい」「収納上手」「綺麗で素敵」「洋服着るのが楽しくなりそう」などと話題となっている。（modelpress編集部）
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【写真】37歳タレント「広々してる」整理されたクローゼット公開
◆鈴木奈々、整理収納アドバイザーに整理してもらったクローゼット公開
鈴木は「私の寝室にあるクローゼットです」と、写真を投稿。「整理収納アドバイザーの資格を持ってる赤プルさんに整理してもらってからずっとクローゼットの中身が綺麗です」とつづり、お笑い芸人の赤プルに整えてもらったことを報告。ハンガーに吊るして収納された洋服の下にチェストが並べられたクローゼットは、余裕もあり、整理整頓しやすい様子で、鈴木は「朝の支度が楽になりましたー！最高」と喜びのコメントを寄せている。
◆鈴木奈々の投稿に反響
この投稿に「広々してる」「憧れの生活」「綺麗すぎ」「クローゼットが大きくて羨ましい」「収納上手」「綺麗で素敵」「洋服着るのが楽しくなりそう」などと話題となっている。（modelpress編集部）
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