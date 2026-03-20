佐々木希「最近、髪切ったんです」新ヘアでファン魅了「反則級の可愛さ」「雰囲気変わる」の声
【モデルプレス＝2026/03/20】女優の佐々木希が3月19日、自身のInstagramを更新。ヘアカットしたことを報告し、話題になっている。
【写真】38歳国民的女優「雰囲気変わる」外ハネ切りっぱなしボブにイメチェン
佐々木は「最近、髪切ったんです シャンプーが楽」とつづり、肩のラインで切り揃えられたミディアムボブにイメージチェンジしたショットを公開。前髪はセンター分けで内巻きに、ボブヘアは軽めの外ハネスタイルで、ガラリと変わった雰囲気を披露している。
また、スカートが透け感のある白のロングワンピース姿や黒のミニスカートとジャケットのコーディネート姿も披露し、美しいスタイルが際立っている。
この投稿にファンからは「女神様」「自然な姿が美しすぎる」「可愛すぎて参りました」「反則級の可愛さ」「雰囲気変わる」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】38歳国民的女優「雰囲気変わる」外ハネ切りっぱなしボブにイメチェン
◆佐々木希、切りっぱなしボブで雰囲気ガラリ
佐々木は「最近、髪切ったんです シャンプーが楽」とつづり、肩のラインで切り揃えられたミディアムボブにイメージチェンジしたショットを公開。前髪はセンター分けで内巻きに、ボブヘアは軽めの外ハネスタイルで、ガラリと変わった雰囲気を披露している。
◆佐々木希の投稿が話題
この投稿にファンからは「女神様」「自然な姿が美しすぎる」「可愛すぎて参りました」「反則級の可愛さ」「雰囲気変わる」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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