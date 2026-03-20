母の日ギフトに♡Soup Stock Tokyoの贅沢スープセット登場

2026年の母の日に向けて、「Soup Stock Tokyo」から心温まるスープギフトが登場します。お店の味を自宅でも楽しめる冷凍スープをはじめ、フリーズドライやレトルトカレーなど、さまざまなギフトセットを展開。彩り豊かな野菜の味わいや食べ応えのあるスープなど、忙しい毎日を過ごすお母さんに“ほっとする時間”を届けてくれます。電子レンジや湯煎で簡単に楽しめるのも魅力。日頃の感謝の気持ちを、やさしい味わいのスープとともに贈ってみませんか♡

母の日限定の冷凍スープギフト

Soup Stock Tokyoでは、人気の冷凍スープを詰め合わせた母の日ギフトセットを展開。どのセットにも母の日限定のポストカードが同梱され、感謝の気持ちを一緒に届けられます。

【Soup Stock Tokyo(一部店舗を除く)にて販売の冷凍スープセット】

母の日6スープセット（1パック180g×6パック・ギフトボックス込み）

価格：4,160円（税込／送料別）

内容：オマール海老のビスク／東京ボルシチ／とうもろこしとさつま芋のスープ／ミネストローネ／イタリア産完熟トマトのクリームポタージュ／焼き鯛だしの和風スープ

母の日8スープセット（1パック180g×8パック・ギフトボックス込み）

価格：5,380円（税込／送料別）

内容：オマール海老のビスク／東京ボルシチ／とうもろこしとさつま芋のスープ／ミネストローネ／イタリア産完熟トマトのクリームポタージュ／焼き鯛だしの和風スープ／塩糀と生姜のチャウダー／緑の野菜のミネストローネ

母の日10スープセット（1パック180g×10パック・ギフトボックス込み）

価格：6,600円（税込／送料別）

内容：オマール海老のビスク／東京ボルシチ／とうもろこしとさつま芋のスープ／ミネストローネ／イタリア産完熟トマトのクリームポタージュ／焼き鯛だしの和風スープ／塩糀と生姜のチャウダー／緑の野菜のミネストローネ／台湾風豚肉と白菜のスープ／東京参鶏湯（サンゲタン）

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家でも楽しめる通販限定スープ

家で食べるスープストックトーキョーやオンラインショップでも、母の日限定セットを販売。人気スープに加え、季節の素材を味わえるポタージュも楽しめます。

【家で食べるスープストックトーキョー/オンラインショップにて販売の冷凍スープセット】

母の日6スープセット（1パック180g×6パック・ギフトボックス込み）

価格：4,251円（税込／送料別）

内容：オマール海老のビスク／東京ボルシチ／とうもろこしとさつま芋のスープ／ミネストローネ／イタリア産完熟トマトのクリームポタージュ／素材を食べる徳島県産菜の花のポタージュ

母の日8スープセット（1パック180g×8パック・ギフトボックス込み）

価格：5,471円（税込／送料別）

内容：オマール海老のビスク／東京ボルシチ／とうもろこしとさつま芋のスープ／ミネストローネ／イタリア産完熟トマトのクリームポタージュ／素材を食べる徳島県産菜の花のポタージュ／塩糀と生姜のチャウダー／緑の野菜のミネストローネ

母の日10スープセット（1パック180g×10パック・ギフトボックス込み）

価格：6,691円（税込／送料別）

内容：オマール海老のビスク／東京ボルシチ／とうもろこしとさつま芋のスープ／ミネストローネ／イタリア産完熟トマトのクリームポタージュ／素材を食べる徳島県産菜の花のポタージュ／塩糀と生姜のチャウダー／緑の野菜のミネストローネ／台湾風豚肉と白菜のスープ／東京参鶏湯（サンゲタン）

※オンラインショップでは送料込みの価格で商品が表示されます

常温で贈れるギフトセット

フリーズドライ6種のスープセット（1人前×8パック・ギフトボックス込み）



価格：3,541円（税込／送料別）

フリーズドライ4種のOkayuセット（1人前×8パック・ギフトボックス込み）



価格：3,541円（税込／送料別）

レトルトカレーのセット

6個セット・ギフトボックス込み 価格：3,921円（税込／送料別）／8個セット・ギフトボックス込み 価格：5,061円（税込／送料別）

フリーズドライ4種のスープセット（1人前×4パック・巾着S込み）



価格：1,771円（税込）

フリーズドライ4種のOkayuセット（1人前×4パック・巾着S込み）



価格：1,771円（税込）

冷凍スープ以外にも、持ち運びしやすい常温ギフトも充実。気軽に贈れるセットとして人気です。

※コットン巾着にお入れするギフトはお持ち帰りのみ、配送はできかねます

スープで贈るやさしい母の日

温かく体にしみわたるスープは、忙しい日常の中でほっとひと息つける“やさしいごちそう”。

Soup Stock Tokyoの母の日ギフトは、彩り豊かなスープや食べ応えのあるメニューを通して、お母さんへの「ありがとう」と「これからも元気でいてね」という気持ちを届けてくれます♡

冷凍・常温とさまざまなスタイルのギフトがそろっているので、お母さんのライフスタイルに合わせて選べるのも嬉しいポイント。

今年の母の日は、心も体も温まるスープギフトを贈ってみてはいかがでしょうか♪