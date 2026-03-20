山口もえ、ふるさと納税の返礼品でゲットした“五月人形”を披露「な、な、なんとふるさと納税の返礼品なの！ビックリでしょー?!」
タレントの山口もえ（48）が19日、自身のインスタグラムを更新し、ふるさと納税の返礼品として受け取った五月人形を公開した。
【写真】「ビックリでしょー?!」ふるさと納税の返礼品でゲットした“五月人形”を披露した山口もえ
山口は「雛人形をやっとしまって五月人形を飾りました！」と報告し、自宅に飾られた五月人形の写真をアップ。「白い兜に一目惚れ」したお気に入りのものだそうで、「な、な、なんとふるさと納税の返礼品なの！ビックリでしょー?!」と明かした。
また、「ケースに入っているので出し入れがあっという間ものぐさな私にはピッタリ笑」と使い勝手の良さも気に入っているようだ。
写真には、白を基調とした上品な生地に、華やかな金色のくわ形が映える美しいかぶとが収められており、細部まで精巧に作られた豪華な仕上がりとなっている。木目のガラスケースに入れられ、観葉植物やピンク色のフラワーアレンジメントとともに、センス良くリビングに飾られている様子を披露した。
この投稿には、「早いですね！見習わなくては」「ふるさと納税てびっくり」「かぶと素敵です」などの声が寄せられている。
山口は、2015年にお笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二（61）と再婚。前夫との間に長女＆長男がおり、再婚後の17年に田中との間に第3子となる次女が誕生している。
【写真】「ビックリでしょー?!」ふるさと納税の返礼品でゲットした“五月人形”を披露した山口もえ
山口は「雛人形をやっとしまって五月人形を飾りました！」と報告し、自宅に飾られた五月人形の写真をアップ。「白い兜に一目惚れ」したお気に入りのものだそうで、「な、な、なんとふるさと納税の返礼品なの！ビックリでしょー?!」と明かした。
また、「ケースに入っているので出し入れがあっという間ものぐさな私にはピッタリ笑」と使い勝手の良さも気に入っているようだ。
この投稿には、「早いですね！見習わなくては」「ふるさと納税てびっくり」「かぶと素敵です」などの声が寄せられている。
山口は、2015年にお笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二（61）と再婚。前夫との間に長女＆長男がおり、再婚後の17年に田中との間に第3子となる次女が誕生している。