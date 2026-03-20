木崎ゆりあ、9年ぶり写真集 黒ドレス＆ランジェリー解禁「これぞ30代に突入」
SKE48、AKB48を経て俳優として活動する木崎ゆりあ（崎は「たつさき」）の3rd写真集『アップデート中』（扶桑社）の先行カット第2弾が公開された。9年ぶりの写真集となる本作では、大人びた黒ドレス姿やベッドでのランジェリーカットなど、新たな魅力が切り取られている。
【写真】9年ぶりグラビアで…大胆な露出を披露している木崎ゆりあ
本作は2026年2月11日に30歳の誕生日を迎えた木崎のアニバーサリー作品として企画されたもの。20代最後の姿を収めるべく、これまで訪れたことのなかったベトナム・ハノイで撮影が行われた。ノスタルジックな街並みと活気ある日常の中で、自然体の表情を見せている。
公開された第2弾カットでは、現地各所で撮影された衣装カットを中心に構成。黒ドレスで見せる大人の雰囲気に加え、ランジェリー姿では柔らかな表情を披露するなど、これまでとは異なる一面を感じさせる内容となっている。コメントでも「カラフルで可愛い衣装たちと共に、背伸びしてない等身大な大人びた表情のお気に入りカットです。これぞ30代に突入した木崎ゆりあ！！」と、自身の現在地を表現している。
木崎は2009年にSKE48第3期生として加入し、2014年にAKB48へ移籍。グループ卒業後は舞台を中心に俳優活動を展開している。写真集は2017年発売の2nd以来となり、約9年ぶりのグラビア復帰となる。
【写真】9年ぶりグラビアで…大胆な露出を披露している木崎ゆりあ
本作は2026年2月11日に30歳の誕生日を迎えた木崎のアニバーサリー作品として企画されたもの。20代最後の姿を収めるべく、これまで訪れたことのなかったベトナム・ハノイで撮影が行われた。ノスタルジックな街並みと活気ある日常の中で、自然体の表情を見せている。
木崎は2009年にSKE48第3期生として加入し、2014年にAKB48へ移籍。グループ卒業後は舞台を中心に俳優活動を展開している。写真集は2017年発売の2nd以来となり、約9年ぶりのグラビア復帰となる。