美人モデルERENAが、愛用のボディ乳液やダンス分析を書き込んだ秘蔵のiPadを公開した。

【映像】“9頭身の美人姉妹”の姉（全身姿や自宅の様子も）

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第4話が放送。また特別動画では、候補者たちが合宿へと向かう際の自宅でパッキングする様子が映された。

「中条あやみ似」と話題のERENA（20歳）。妹はドラマ『相棒』や『ViVi』モデルとして活躍するエミリで、姉妹とも9等身という抜群のスタイルを誇っている話題の美人姉妹だ。

パッキングをする中でまず紹介したのは、お気に入りのボディ乳液。「ジャスミンの香りが好きすぎて…これがあるので香水はいりません」と、ナチュラルな香りを纏うこだわりを明かした。また、クマの柄がキュートなパジャマや、お土産にも最適だというドイツ製の歯磨き粉など、センスの光るアイテムが次々と紹介される。

また彼女の努力の跡が刻まれたiPadも公開。ダンス経験が長くない彼女は、上手な人の動画を細かくスクリーンショットし、動きのポイントを赤字でびっしりとメモ。「こうやって一個一個分析して書くことで、本当に分かってくるんです」と、努力家としての一面を見せた。

最後には、ハリー・ポッターショップで購入したというフクロウのぬいぐるみ「ピーチョピーチャ」をカメラに向け、「連れていきます」と笑顔で明かしていた。