◇世界カーリング選手権2026(現地14日〜22日、カナダ・カルガリー)

カーリング女子日本代表(ロコ・ソラーレ)が19日、予選リーグ第10戦となる中国戦に勝利。通算8勝2敗となり、予選リーグ突破が決まりました。

予選リーグは13チームが総当たり戦を行い、上位6チームが予選を突破。上位2チームが準決勝にストレートインとなり、3〜6位までが準決勝進出をかけたプレーオフに進みます。

この日は現地午後2時に行われたデンマーク戦に快勝。第8エンドでは、タイムアウトを取った際に本来アドバイスをもらうはずのコーチがトイレに行っていたというハプニングが発生。選手たちは氷上で大爆笑しますが、小野寺亮二コーチが急きょアドバイスをするため選手のもとへ向かい、このエンド2点スチール。思わぬ事態も笑顔で乗り越えて、8−3の大差で通算7勝2敗としました。

中国戦では、第1エンドから有利な後攻で3点のビッグエンド。その後一時は追いつかれますが、第4エンドは後攻できっちり2点を奪い、5−4で前半を折り返します。第6エンドで1点のスチールを許し、追いつかれた日本。それでも第8エンド、サードの小穴桃里選手が自陣のストーンにぴったりつける正確無比の好ショットをみせると、スキップの藤澤五月選手がラストストーンをきっちり中央に置き、有利な後攻で2点の複数点を奪取します。

第9エンドは後攻の中国に1点をとらせますが、第10エンドは1点をスチールされ、同点へ。それでも延長戦では、有利な後攻で1点を取り、8−7の接戦で勝利しました。

日本は4連勝でカナダと並び通算8勝2敗の2位タイに浮上。上位6位以内に入ることが確定しました。2位以内を目指し、予選リーグは残り2試合を戦います。

▽日本の日程結果＜予選リーグ＞14日 第1戦 ○ 6-3 スイス15日 第2戦 ○ 9-5 韓国15日 第3戦 ○ 10-9 ノルウェー16日 第4戦 ● 4-9 トルコ17日 第5戦 ○ 7-2 オーストラリア17日 第6戦 ● 3-4 スコットランド18日 第7戦 ○ 8-6 イタリア18日 第8戦 ○ 8-2 スウェーデン19日 第9戦 ○ 8-3 デンマーク19日 第10戦 ○ 8-7 中国20日 第11戦 vs アメリカ20日 第12戦 vs カナダ