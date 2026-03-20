横行する“地面師詐欺”事件 事件に関与の男を逮捕前に直撃

３月１７日に発表された公示地価は全国で２．８％上昇、大阪園は前年に比べて３．８％上昇しています。

【画像を見る】“地面師”グループの一員か…司法書士の立場を悪用した松本稜平被告

そんななかで大阪で横行しているのが、土地の所有者になりすまし不動産会社から金をだましとる“地面師”事件です。取材班は事件に関与した男を逮捕前に直撃。見えてきた地面師たちの手口とは？

“地面師”事件 不動産取引の安全を担保する「司法書士」が関与

詐欺未遂などの罪で逮捕・起訴された大阪市の司法書士・松本稜平被告（３４）。不動産取引の安全を担保する「司法書士」でありながら、違法な不動産取引で金をだまし取るいわゆる“地面師”グループの一員とみられています。

狙われたのは、大阪市北区中津の約８００平方メートルの土地と建物でした。松本被告らは所有者になりすまし、不動産会社から４億１５００万円をだまし取ろうとした罪などに問われています。

司法書士の立場を悪用 にせの書類を作成し登記を書き換え



松本被告は、司法書士の立場を悪用し、所有者本人であると保証するにせの書類を作成し、登記を書き換えたとみられています。

警察によると、売買交渉は、大阪市内の松本被告の事務所で行われました。買い手側は不動産会社の関係者や司法書士ら６人。売り手側は土地の所有者になりすました男と司法書士の松本被告が出席。

ところが、不動産会社側の質問に対し松本被告らの受け答えが不自然だったことなどから、不動産会社側は契約を踏みとどまったといいます。

「自分は騙された被害者だ」



逮捕前、松本被告はＭＢＳの取材にこう主張していました。

（松本稜平被告）

「書類上形式上問題なければ、報酬をもらう限り登記申請するしかない」

「もらっているお金も普通の報酬。１５万から２０万しかもらっていないなかで、なぜ犯罪しないといけないのという感じ」

「一言で言わせてもらうと超被害者なんです。起訴できないよ絶対。だって共謀していない。だから逮捕もされない」



「自分は騙された被害者だ」と話す松本被告。

別の土地取引にも関与か…司法書士の男を再逮捕 共犯の男２人を新たに逮捕

しかし、別の土地取引をめぐる民事裁判の資料を確認すると、松本被告が関与したとされる不審な登記変更がほかにも。

警察は３月、この道頓堀の土地の登記を書き換えた疑いで松本被告を再逮捕。

新たに共犯として間仲貴博容疑者（５０）、長田真晴容疑者（５７）の２人も逮捕しました。

道頓堀の土地の登記書き換え…手口は？

警察によると、松本被告らは道頓堀の土地を所有する不動産賃貸会社の、うその臨時株主総会の議事録などを作成し、間仲容疑者がその会社の代表に就任したとするうその登記を法務局に申請。

そのうえで、道頓堀の土地を長田容疑者が取締役をつとめる会社に売却したことにして不正に登記を書き換えた疑いが持たれています。

こうした手続きは司法書士の松本被告が代行していたとみられています。

きっかけは見知らぬアカウントからの「ダイレクトメッセージ」

間仲容疑者と長田容疑者はなぜ“地面師事件”に関与することになったのか。

今年１月、長田容疑者は逮捕前の取材に対し、「自分は巻き込まれただけで無関係だ」と主張。松本被告と接点を持ったきっかけを明かしていました。

（長田容疑者）「最初はＸのダイレクトメッセージだった。全く知らないアカウントから『あなたの会社で不動産ビジネスをやらないか』と言われた」

「闇バイト」募り事件に関与させたか

誘いに乗ったところ、秘匿性の高いアプリ「テレグラム」に誘導され、そこでササキと名乗る人物から大阪に行って書面にハンコを押すよう指示されたといいます。

（長田容疑者）「話はすべて決まっているから、言われた通りにやればいいと言われた。松本（被告）とは彼の事務所で一度会った。言われた書類にハンコを押しただけ。地面師？そもそもそんな犯罪があるんだと思わなかった」

警察は、松本被告が地面師グループの一員とみている一方で、長田容疑者と間仲容疑者はＳＮＳを通じて集められた「闇バイト」だとみて捜査しています。

大阪で横行する地面師事件 地価の高騰が要因か

大阪では近年、地面師が絡む事件が相次いでいます。去年には、大阪・ミナミのビルの所有者になりすまして約１４億５０００万円をだまし取ったなどとして、指示役の男らが逮捕されています。

なぜ、大阪が狙われるのか。不動産の専門家は、背景には大阪の地価がこれからも上昇するという期待感があると指摘します。

（大阪府不動産コンサルティング協会・西村匡史副会長）

「首都圏は値段が上がりすぎていて、とてもじゃないけど手が出せない。大阪は今度ＩＲがくると言われていて、そのためになにわ筋線が開発中だったり、グラングリーンがきれいになったり、大きなインフラ工事が久しくなかったが直近でかなり増えてきている中で、非常に注目されやすい。地価の上がり幅がいますごく高いと思われている」

大阪には放置された土地や建物が多く存在 地面師の標的に…

地価の上昇が続くなかでも、大阪は東京よりも放置された土地や建物がまだ多いことから、こういった物件が地面師の標的になる可能性が高いと話します。

（大阪府不動産コンサルティング協会・西村匡史副会長）

「長年相続が止まっている、いわゆる塩漬け物件。廃ビルがずっと建っている、バリケードされたまま誰も入っていないとか、更地のままで置いているとかをだいたい皆さん（地面師）は調べる。登記簿謄本を見て何も動いていないとなると『これは…！』となる」

大阪で暗躍する地面師たち。警察は司法書士の松本被告も、何者かから指示を受け動いていたと見ていて、グループの実態解明を進めています。

（2026年3月18日放送 ＭＢＳテレビ「よんチャンＴＶ」内『特命取材班スクープ』より）