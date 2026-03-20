結婚を機に仙台に移住した女優の小松彩夏（39）が19日、自身のインスタグラムを更新。女優の沢井美優（38）との再会ショットを披露した。

「ちょっと前になりますが 沢井さんが仙台に遊びにきてくれました」とつづり、2003年の実写版「美少女戦士セーラームーン」（TBS系）でセーラー戦士として共演した沢井との再会を報告した。

「写真は私が沢井さんの（赤ちゃんの絵文字）ちゃんを沢井さんがうちの（赤ちゃんの絵文字）を抱っこしてます 笑」と赤ちゃんの絵文字を含めて投稿した小松。「沢井さんの赤ちゃんとうちの赤ちゃんは同じ歳 2人仲良く遊んでいる姿はたまらなく可愛くて」とつづった。

沢井は24年11月、小松は25年1月にそれぞれ第1子出産を公表した。

「何かあると色々相談に乗ってくれる心強い戦友です 離れていてもこうして会えるのは嬉しい」とした。

「2日連続でたっぷり遊んだけど時間が足りなかった 笑 またいつでも遊びに来てね 私も遊びに行きまーす笑」と記した。

ドラマでは、沢井がセーラームーン／月野うさぎ役、小松がセーラーヴィーナス／愛野美奈子役を演じた。そのほか、北川景子がセーラーマーズ／火野レイ役、泉里香がセーラーマーキュリー／水野亜美役、安座間美優がセーラージュピター／木野まこと役を演じており、5人はオンエア終了後も交流を続け“戦士会”を開く様子をSNSにアップし、話題となった。