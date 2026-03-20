友成空、『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』主題歌「Teacher」リリックビデオ公開！

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友成空が、3月20日(金)全国公開『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』の主題歌として書き下ろした、新曲”Teacher”のリリックビデオを公開した。

本リリックビデオは友成空自らが映像制作を担当しており、歌詞も自身の手書きで構成された映像となっている。

3年E組の10年分の思い出に寄り添いながら、白色と鉛筆風は、先生目線。黄色とマジック風は、生徒の寄せ書きというイメージで、先生と生徒、それぞれの目線での見え方の違いを表現した作品に仕上がっている。

また、劇場版「暗殺教室 みんなの時間」の主題歌「Teacher」、再放送時の新規オープニング主題歌「黄色信号」を含む、アニメ「暗殺教室」の決定版的ベストアルバム『アニメ「暗殺教室」10th anniversary Music Collection』もリリースされた。

＜友成空コメント＞

このリリックビデオは、先生の視点と生徒の視点、その両方がひとつの画面の中で交差していくイメージで制作しました。

同じ場所で同じ時間を過ごしていても、見えている景色や心に残る言葉は、それぞれ少しずつ違う。例えば、先生と生徒のように。そんな関係の奥行きを映像の中で表現しています。白い背景と黄色い背景、鉛筆文字とマジックペンの文字。とてもシンプルな構成のリリックビデオですが、それぞれの要素に込めた想いがあります。

物語が進むにつれて、そのふたつの視点が少しずつ重なり合い、ひとつのノスタルジーに変わっていくような感覚を受け取ってもらえたら嬉しいです。

●リリース情報

友成空

「Teacher」

配信中



配信リンクはこちら

https://tomonarisora.lnk.to/Teacher

アニメ「暗殺教室」10th anniversary Music Collection

配信中

●作品情報

劇場版「暗殺教室」みんなの時間



2026年3月20日(金)全国公開

●ライブ情報

“友成空 ONEMAN TOUR 「心象風景」”

2026年5月9日(土) 神奈川 ランドマークホール OPEN/START16:00/17:00

2026年5月10日(日) 愛知 SPADE BOX OPEN/START16:00/17:00

2026年5月31日(日) 宮城 誰も知らない劇場 OPEN/START16:00/17:00

2026年6月7日(日) 福岡 ROOMS OPEN/START16:00/17:00

2026年6月21日(日) 大阪 americamura Fanj twice OPEN/START16:00/17:00

2026年7月7日(火) 東京 Spotify O-WEST OPEN/START17:30/18:30

スタンディング（※東京／名古屋／大阪）

一般チケット ￥4,800(税込)

学生チケット ￥2,000(税込)

【指定席】※横浜／仙台／福岡／東京2階席

一般チケット ￥4,800(税込)

学生チケット ￥2,000(税込)

チケット購入はこちら

https://w.pia.jp/t/tomonarisora/

●ライブ情報

台北ONEMAN LIVE

“Here Comes SORA!! in Taipei 友成空首次台北專場!”

2026年6月13日(日) MOONDOG OPEN/START 17:00/18:30

チケット発売中

北海道日本ハムファイターズ”PRE-SEASON GAME2026 AFTER GAME”

3月20日(金・祝)

会場：エスコンフィールド HOKKAIDO

詳細

https://fighters.co.jp/news/detail/202600817678.html

FM802 EVENING TAP 心斎橋BIGSTEP FEEL THE FUNKY BEAT SPECIAL

3月21日(土) 14:30 -＜LIVE＞友成空

場所：心斎橋BIGSTEP大階段イベントスペース

MC：田中乃絵(FM802 DJ)

詳細

https://funky802.com/site/pickup_detail/8135

Kiss FM KOBE主催 アコースティックフェスティバル

4月19日(日)

会場：神戸・三宮元町のライブハウス、旧小学校、ホテル、神社など11会場

詳細

https://acoustic-festival.jp

関連リンク

友成空オフィシャルサイト

https://avex.jp/tomonarisora/