◆センバツ第２日 ▽１回戦 滋賀学園５−４長崎西（２０日・甲子園）

２１世紀枠で出場した長崎西が、滋賀学園に惜しくも敗れた。１点差で惜敗となったが、２度リードを奪い、ビハインドを２度追いつくなど一般選出校と互角の戦いを披露。チーム７５年ぶりの甲子園勝利まであと一歩まで迫ったナインには、試合後、スタンドから拍手が降り注いだ。

桑原直太郎主将は「とにかく悔しいっていう言葉しか出ない。本当に、あと一歩っていうところまで行けていたので。この学校の歴史を変えようっていう風に思っていたんですけど、それができずに本当に悔しい気持ちです」と唇をかんだ。

長崎西は昨年は東大４人、京大６人の合格者を輩出。毎日５０分間の７時間授業を受け、週末には模擬試験などもあり練習時間は平日９０分、土日２〜４時間と短いが、自主的、かつ効率的に取り組んで実力をつけ、センバツへの切符をつかんだ。

２１世紀枠はこれで１２連敗。一般選出校との初戦対戦は、昨年の壱岐、横浜清陵まで２３連敗で、長崎西が敗れ２４連敗となった。