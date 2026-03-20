アメリカのホワイトハウスは19日、日米首脳会談の合意内容を発表し、両首脳は台湾海峡の問題をめぐり、武力や威圧を含む一方的な現状変更の試みに反対することで一致しました。

ホワイトハウスが19日に発表した日米首脳会談の合意内容では、両首脳は台湾海峡の問題をめぐり「対話を通じて両岸間の問題を平和的に解決することを支持する」とともに、「武力や威圧を含む一方的な現状変更の試みに反対する」ことで一致しました。

また、両国は北朝鮮の完全な非核化に向けた決意を改めて確認し、アメリカは拉致問題の早期解決を目指す日本の決意への支持を表明しました。

さらに、アメリカは、「日本が防衛予算を増額」するなどの決意を歓迎し、両国は、日本に先進的な能力を配備するという決意を再確認したということです。

そのほか、対米投資の第2弾となる、次世代型の小型原子炉の建設や天然ガス発電施設への投資を含む総額最大730億ドル＝日本円で11兆円超のプロジェクトを進めることで合意しました。

また、両国は、南鳥島周辺の海底におけるレアアースなどの重要鉱物資源の開発で協力を前進させることでも合意しました。