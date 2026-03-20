お笑いコンビ・蛙亭のイワクラ（35）が19日、テレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。オズワルド・伊藤俊介（36）に激怒した出来事を語った。

今回の企画は「色々あった同期芸人」で、イワクラや伊藤らが出演。

イワクラは「オズワルド伊藤くん、4年ほどお付き合いさせていただいたんですが、去年の9月にお別れしまして」と説明し、「それまで、ずっと共演NGということで。伊藤さんが“付き合っている状態で共演しても、面白くならねーから”という理由で、NGを出されていまして。今回別れて、共演OKということで。どれくらい面白くしてくれるのかな」とプレッシャーをかけた。

これに伊藤は「色々あって、4日前くらいに家でマジギレされているんです」と告白。2人は同期芸人の結婚式に出席したそうで、イワクラによれば伊藤は乾杯のあいさつで「こんなおめでたい場に（自分は）喪中なのですが、来てしまって」と発言したという。

「私と別れたことを、喪中ってイジッたと思って、それにすごく腹が立ってしまいまして」。その後、伊藤に「あの時のあれ、マジでムカつくから、今から家に謝りに来てもらっていい？」と連絡して家に呼びつけた。

「“喪中って、あんな言い方してまで、私と別れたことをイジりたかったんだ”ってキレたら、“ちげーよ。本当にじいちゃん亡くなったから言ったんだよ”って。だとしても、言っちゃいけないよと思って」と語った。