°æËÜºÌ²Ö¡ÖÀ¸»à¤ò¤µ¤Þ¤è¤¦¤Û¤ÉÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¡×¼Ì¿¿½¸¤Ë¼«¿®¡Ö¥Ò¥Ã¥×¤¬¤¹¤Æ¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
½÷Í¥°æËÜºÌ²Ö¡Ê22¡Ë¤¬20Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢2nd¼Ì¿¿½¸¡ÖBEST¡Ç¡×¡ÊÅìµþ¥Ë¥å¡¼¥¹ÄÌ¿®¼Ò¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤ËÎ×¤ó¤À¡£
1·î¤Î²Æì¤Ç»£±Æ¤·¡¢ÀÄ¶õ¤È³¤¡¢¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿¿¹¤ËÎ®¤ì¤ë²ÏÀî¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÇÈþ¤·¤¤´³³ã¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥ê¥¢¥ë¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡£¡Ö22ºÐ¤Î»ä¤À¤«¤éÉ½¸½¤Ç¤¤ëºÇ¹â·æºî¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡Ø¥Ù¥¹¥È¡¢¥³¥ó¥Þ¡Ù¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢Àî¤Ë¤Ä¤«¤Ã¤Æ»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÁª¤ó¤À¡£Åß¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡ÖÀî¤¬ËÜÅö¤ËÎä¤¿¤¯¤Æ¡¢²Æì¤È¸À¤Ã¤Æ¤â´¨¤¯¤Æ¡£»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢ÂÎ¤Î¿Ä¤«¤éÎä¤¨¤Æ¤¹¤´¤¯¿Ì¤¨¤Æ¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µ²±¤¬¤Ê¤¤¡£À¸»à¤ò¤µ¤Þ¤è¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Á°ºî¤«¤é4Ç¯¤¿¤Á¡¢´é¤Ä¤¤âÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿åÃå»Ñ¤Î¤Û¤«¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤«¤é¥¸¥à¤ËÄÌ¤¤¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÂÎ¤Ä¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡ÖµÕ¤Ë¼Ì¿¿½¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¿©¤Ù¤ëÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢±¿Æ°ÎÌ¤ò¸º¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾åÈ¾¿È¤Ë»éËÃ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢½÷À¤é¤·¤¤ÂÎ¤Ä¤¤Ë¤·¤¿¤¯¤Æ¡×¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÎÉô°Ì¤Ç¤ª¤·¤ê¤¬°ìÈÖ¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤·¤ê¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¡£¥Ò¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸å¤í¸þ¤¤Î¥«¥Ã¥È¤¬·ë¹½¤¹¤Æ¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£