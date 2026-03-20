飲み会の翌朝、お腹が緩くなる理由は？腸活ドクターが教えるお薦め食事術／歓送迎会に

歓送迎会などでお酒を飲む機会が増える季節。楽しく飲んだ翌日に「おなかがゆるい……」と感じたことはありませんか？

その理由と、飲んだ翌日におすすめの食事について、腸活ドクター・郄畑宗明さんに教えてもらいました。

お酒を飲むと、翌日下痢ぎみになるのはなぜ？

アルコールで腸のぜん動運動が刺激され、消化不良をまねくため

アルコールで腸のぜん動運動アルコールには大腸のぜん動運動を強める作用があるため、飲みすぎると内容物が水分吸収不充分のまま排泄され、下痢をしやすくなります。またアルコールの影響で脂質が消化しにくくなることも原因のひとつです。

お酒を飲んだ翌日は何を食べたらいいの？

翌日は、野菜などの食物繊維は控えめにし、おかゆ、豆腐、バナナなど消化のいいもので腸をいたわりましょう。みそ汁などで水分とミネラルを補うことも忘れずに。

お酒を飲んだ翌日は、腸をいたわる食事でゆっくりリセット。体調に合わせて、無理せず整えていきましょう。

（『オレンジページ』2026年1月17日号より）

教えてくれたのは……郄畑宗明さん

岡山大学大学院にて博士号（農学）を取得。腸内細菌と腸内発酵学の研究者として国内外で論文を発表。腸活ドクターとして腸の健康に関する講演・食育セミナー、メディアへの寄稿など幅広く活躍中。著書に『「腸内酵素力」で、ボケもがんも寄りつかない』 （講談社）など。