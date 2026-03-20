ÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö¤¬ßÀÌ¾¸µ´õ¤Î¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤òÈ¯É½¡Ä¤¹¤Ç¤ËÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÇJ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºÑ¤ß¤Î17ºÐ
¡¡ÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö¤Ï20Æü¡¢ÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹MFßÀÌ¾¸µ´õ(17)¤Î2026-27¥·¡¼¥º¥ó¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³ÊÆâÄê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ßÀÌ¾¤Ïº£Ç¯2·î¤ÎNEXT GENERATION MATCH¤ÇU-18 J¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£½Õ¤«¤é¹â¹»3Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë17ºÐ¤Ï¡¢º£·î6Æü¤ÎJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°WEST-AÂè5Àá¡¦FCÂçºåÀï¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÇJ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£14Æü¤ÎÂè6Àá¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ãÀï¤Ç¤Ï½é¥¹¥¿¥á¥ó¤â¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢ßÀÌ¾¤Ï¡Ö¤Þ¤À17ºÐ¤ÇÌ¤½Ï¤ÊÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀÕÇ¤¤È¼«³Ð¤ò»ý¤Á¡¢°ìÆü°ìÆü¤òÂçÀÚ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
°Ê²¼¡¢¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡üMFßÀÌ¾¸µ´õ
(¤Ï¤Þ¤Ê¡¦¤²¤ó¤)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2008Ç¯7·î29Æü(17ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
Ê¡Åç¸©
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
167cm/60kg
¢£·ÐÎò
Ãæ±û¥É¥ê¥ÞJSC-¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼-ÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö¤È¥×¥í·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡Åç¸©¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿²ÈÂ²¤ä»ØÆ³¼Ô¤ÎÊý¡¹¡¢Ãç´Ö¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À17ºÐ¤ÇÌ¤½Ï¤ÊÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀÕÇ¤¤È¼«³Ð¤ò»ý¤Á¡¢°ìÆü°ìÆü¤òÂçÀÚ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥Ã¥Á¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤ËÌ´¤ä´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡ßÀÌ¾¤Ïº£Ç¯2·î¤ÎNEXT GENERATION MATCH¤ÇU-18 J¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£½Õ¤«¤é¹â¹»3Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë17ºÐ¤Ï¡¢º£·î6Æü¤ÎJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°WEST-AÂè5Àá¡¦FCÂçºåÀï¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÇJ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£14Æü¤ÎÂè6Àá¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ãÀï¤Ç¤Ï½é¥¹¥¿¥á¥ó¤â¾þ¤Ã¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡üMFßÀÌ¾¸µ´õ
(¤Ï¤Þ¤Ê¡¦¤²¤ó¤)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2008Ç¯7·î29Æü(17ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
Ê¡Åç¸©
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
167cm/60kg
¢£·ÐÎò
Ãæ±û¥É¥ê¥ÞJSC-¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼-ÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö¤È¥×¥í·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡Åç¸©¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿²ÈÂ²¤ä»ØÆ³¼Ô¤ÎÊý¡¹¡¢Ãç´Ö¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À17ºÐ¤ÇÌ¤½Ï¤ÊÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀÕÇ¤¤È¼«³Ð¤ò»ý¤Á¡¢°ìÆü°ìÆü¤òÂçÀÚ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥Ã¥Á¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤ËÌ´¤ä´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×