À¾¶¿¿¿±û¤¬5ÂÇº¹¤Î7°ÌÈ¯¿Ê¡¡ÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥ÕÂè1Æü
¡¡¡Ú¥á¥ó¥í¥Ñ¡¼¥¯¡ÊÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡Ë¶¦Æ±¡ÛÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ó¥À¡¼¥º¡¦¥«¥Ã¥×¤Ï19Æü¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥á¥ó¥í¥Ñ¡¼¥¯¤Î¥·¥ã¥í¥ó¥Ï¥¤¥Ä¡¦¥¯¥é¥Ö¡Ê¥Ñ¡¼72¡Ë¤ÇÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¾¶¿¿¿±û¤¬68¤Ç²ó¤ê¼ó°Ì¤È5ÂÇº¹¤Î7°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡69¤Î¸¶±Ñè½²Ö¡¢Èª²¬Æà¼Ó¡¢ºûÀ¸Í¥²Ö¤¬12°Ì¡¢70¤ÎÀ¾Â¼Í¥ºÚ¤Ï28°Ì¡¢71¤ÎÃÝÅÄÎï±û¤Ï40°Ì¡£72¤ÎÇÏ¾ìºé´õ¤È»³²¼ÈþÌ´Í¤Ï60°Ì¤Ç¡¢73¤Î½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡¢¾¡¤ß¤Ê¤ß¡¢´ä°æÀéÎç¡¢µÈÅÄÍ¥Íø¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¤Ï72°Ì¡£75¤Îºù°æ¿´Æá¤Ï109°Ì¡¢76¤Î´ä°æÌÀ°¦¤Ï121°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¥à¡¦¥Ò¥ç¡¼¥¸¥å¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤¬63¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£