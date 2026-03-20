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[Rooted in Korea Ver.]
OUTBOX I 1¼ï I W167.5 X H200 X T25 (mm)
BADGE I 1¼ï I W65 X H25 (mm)
ENVELOPE I 1¼ï I W160 X H195 (mm)
CD-R ENVELOPE I 1¼ï I W125 X H125 (mm)
CD-R I 1¼ï I W120 X H120 (mm)
PHOTO CARD SET I 7¼ï 1¥»¥Ã¥È I W55 X H85 (mm)
PHOTO CARD HOLDER I 1¼ï I W65 X H90(mm)
POSTER I 1¼ï I W760 X H150 (mm)
PHOTO BOOK I 1¼ï I W160 X H195 (mm) I 84p
[Rooted in Music Ver.]
OUTBOX I 1¼ï I W270 X H153 X T25 (mm)
PHOTO BOOK I 1¼ï I W240 X H135 (mm) I 82p
CD-R ENVELOPE I 1¼ï I W125 X H125 (mm)
CD-R I 1¼ï I W120 X H120
LYRIC PAPER ENVELOPE I 1¼ï I W125 X H125 (mm)
LYRIC PAPER I 1¼ï I W460 X H230 (mm)
FILM PHOTO I 7¼ï 1¥»¥Ã¥È I W65 X H150 (mm)
PHOTO CARD SET I 7¼ï 1¥»¥Ã¥È I W55 X H85 (mm)
PHOTO CARD HOLDER I 1¼ï I W65 X H90 (mm)
[ARIRANG (Living Legend Ver.)]
OUTBOX I 1¼ï I W205 X H287 X T25 (mm)
DUST JACKET I 1¼ï I W840 X H595 (mm)
POSTER BOOK I 1¼ï I W390 X H270 (mm) I 54p
BOOK BAND I 1¼ï I W500 X H12 (mm)
ARCHIVE TAG I 7¼ï 1¥»¥Ã¥È I W85 X H185 (mm)
PHOTO CARD SET I 7¼ï 1¥»¥Ã¥È I W55 X H85 (mm)
ENVELOPE I 1¼ï I W240 X H180 (mm)
STICKER PACK I 2¼ï 1¥»¥Ã¥È I W230 X H175 (mm)
LYRIC BOOKLET I 1¼ï I W120 X H120 (mm) I 32p
CD-R ENVELOPE I 1¼ï I W239 X H345 (mm)
CD-R I 1¼ï I W120 X H120 (mm)
[ARIRANG (Standard Vinyl)]
Group Red Vinyl Ver.
RM Silver Vinyl Ver.
Jin Pink Vinyl Ver.
SUGA Clear Vinyl Ver.
j-hope Cream Vinyl Ver.
Jimin Burgundy Vinyl Ver.
V Velvet Red Vinyl Ver.
Jung Kook Orchid Vinyl Ver.
OUTER SLEEVE I 1¼ï I W313 X H313 X T4 (mm)
INNER SLEEVE I 1¼ï I W304 X H306 (mm)
VINYL I 1¼ï I W300 X H300 (mm)
POSTER I 1¼ï I W600 X H300 (mm)
LYRIC PAPER I 1¼ï I W300 X H300 (mm)
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[ARIRANG (Modern Korea Vinyl)]
OUTER SLEEVE I 1¼ï I W313 X H313 X T4 (mm)
INNER SLEEVE I 1¼ï I W304 X H306 (mm)
VINYL I 1¼ï I W300 X H300 (mm)
PHOTO BOOK I 1¼ï I W300 X H300 (mm) I 36p
POSTER I 1¼ï I W600 X H300 (mm)
[ARIRANG (Deluxe Vinyl)]
[B&W Ver.]
GATEFOLD OUTER SLEEVE I 1¼ï I W312 X H314 X T8 (mm)
INNER SLEEVE I 1¼ï I W304 X H306 (mm)
VINYL I 1¼ï I W300 X H300 (mm)
PHOTO BOOK I 1¼ï I W300 X H300 (mm) I 20p
TURNTABLE SLIPMAT I 1¼ï I W300 X H300 (mm)
LYRIC PAPER I 1¼ï I W300 X H300 (mm)
POSTER I 1¼ï I W600 X H300 (mm)
POSTCARD I 1¼ï I W130 X H300 (mm) I 8p
PHOTO CARD SET I 7¼ï 1¥»¥Ã¥È I W55 X H85 (mm)
PHOTO CARD HOLDER I 1¼ï I W65 X H90 (mm)
[Color Ver.]
GATEFOLD OUTER SLEEVE I 1¼ï I W312 X H314 X T8 (mm)
INNER SLEEVE I 1¼ï I W305 X H305 (mm)
VINYL I 1¼ï I W300 X H300 (mm)
PHOTO BOOK I 1¼ï I W300 X H300 (mm) / 20p
TURNTABLE SLIPMAT I 1¼ï I W300 X H300 (mm)
LYRIC PAPER I 1¼ï I W300 X H300 (mm)
POSTER I 1¼ï I W600 X H300 (mm)
POSTCARD I 1¼ï I W130 X H300 (mm) I 8p
PHOTO CARD SET I 7¼ï 1¥»¥Ã¥È I W55 X H85 (mm)
PHOTO CARD HOLDER I 1¼ï I W65 X H90 (mm)
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