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02.weekly
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04.bugs
05.Õ´Õ±Õ´Õ±
06.in your eyes
07.¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É
08.ÎØ²ö
09.½Õ°ìÈÖ
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01.º£Æü¤âº£Æü¤È¤Æ remix
02.¥¯¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥¸¥ã¥à¤ò¤«¤±¤Æ
03.plum
04.¥Ñ¥ó¥À¥¬¡¼¥ë
05.¥Û¥Ã¥È¥ß¥ë¥¯
06.It¡Çs a piece of cake
07.¤Í¤³¤¼
08.¤Ä¤¯¤·
09.¥°¥í¡¼¥ê¡¼
10.Twinkle Little Star
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3⽉29⽇¡Ê⽇¡ËZepp Fukuoka OPEN 17:00 / START 18:00
4⽉4⽇¡Ê⼟¡ËZepp Namba(OSAKA) OPEN 17:00 / START 18:00
4⽉5⽇¡Ê⽇¡ËZepp Nagoya OPEN 17:00 / START 18:00
4⽉12⽇¡Ê⽇¡ËZepp Sapporo OPEN 17:00 / START 18:00
4⽉18⽇¡Ê⼟¡ËZepp DiverCity(TOKYO) OPEN 17:00 / START 18:00
5⽉14⽇¡ÊÌÚ¡ËSpotify O-EAST OPEN 18:00 / START 19:00¡¡¢¨ÄÉ²Ã¸ø±é
5⽉23⽇¡Ê⼟¡ËÀçÂæRensa OPEN 17:00 / START 18:00
5⽉30⽇¡Ê⼟¡Ë²¬⼭CRAZYMAMA KINGDOM OPEN 17:00 / START 18:00
6⽉6⽇¡Ê⼟¡Ë⾦ÂôRED SUN OPEN 17:00 / START 18:00
6⽉13⽇¡Ê⼟¡Ë⾼¾¾¥ª¥ê¡¼¥Ö¥Û¡¼¥ë OPEN 17:00 / START 18:00
6⽉20⽇¡Ê⼟¡Ë·§ËÜ B.9 V1 OPEN 17:00 / START 18:00
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