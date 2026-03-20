2022Ç¯¤ËÇîÊª´Û¤ÎÉ¸ËÜ¤Ë¡¢¤½¤Î¸åËº¤ìµî¤é¤ì¡Ä¥Æ¥¹¥é¤òÄÉ¤¤±Û¤¹¤âË×Íî¤·¤¿´ë¶È
¡ÖÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤òÀ¸»º¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢Â»¼º¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¡£¾Íè¤ËÉéºÄ¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢ÃÇÄ²¤Î»×¤¤¤Ç·èÃÇ¤·¤¿¡×
ÆüËÜ2°Ì¤Î¼«Æ°¼Ö´ë¶È¡¢¥Û¥ó¥À¤Î»°ÉôÉÒ¹¨CEO¤Ï¡¢12Æü¤ËÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¸ø¼°¤ËÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤Î·èÄê¤Ë¤è¤êÅê»ñ¤ÏÃæ»ß¤µ¤ì¡¢´ØÏ¢¶â³Û¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÂ»¼º¤È³ÎÄê¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥Û¥ó¥À¤Ï1957Ç¯¤Î¾å¾ì°ÊÍè69Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½é¤á¤ÆÇ¯´ÖÀÖ»ú¤òµÏ¿¤·¤¿¡£2025²ñ·×Ç¯ÅÙ¡Ê2025Ç¯4·î¡Á2026Ç¯3·î¡Ë¤ò´ð½à¤Ë¡¢ºÇÂç¤Ç6900²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥Û¥ó¥À¡×¡¢¡Öµ»½Ñ¤Î¥Û¥ó¥À¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Û¥ó¥À¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿µ»½ÑÎÏ¤Ç¸½Âå¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡Ë¼«Æ°¼Ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥Æ¥¹¥é¤è¤ê¤âÀè¤Ë³×¿·¤ò¼¨¤·¤¿´ë¶È¤À¤Ã¤¿¡£1997Ç¯¤ËÎÌ»ºÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÖEV¥×¥é¥¹¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢2000Ç¯¤Ë¤ÏÆóÂÊâ¹Ô¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¡ÖASIMO¡Ê¥¢¥·¥â¡Ë¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤ä»Ô¾ì¤ÎÊÑ²½¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤´ë¶È¤Î°ì¤Ä¤Î»öÎã¤È¤·¤Æ»Ä¤ë´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Û¥ó¥À¤¬3¼ï¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Î¿·¼Ö¤òÊü´þ¤Ë¤è¤êÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÂ»¼º¤Ï¡¢º£¸å¤Î²ñ·×Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë¼Â¤Ë2Ãû5000²¯±ß¤ËµÚ¤Ö¡£¤³¤³¤Ë¤Ï¼«¼Ò¤ÎÅê»ñÈñÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉôÉÊ¶¡µë¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤ËÊä½þ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤µð³Û¤ÎÈñÍÑ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯¤À¤±¤Ç¤â¡¢¥Û¥ó¥À¤Ï¡Ö¥¼¥í¥·¥ê¡¼¥º¡×ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë10Ãû±ß¤ÎÅê»ñ¤òÀë¸À¤·¤¿¡£ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Î³«È¯¤¬ÃÙ¤ì¤¿Ê¬¡¢²Ì´º¤ÊÅê»ñ¤ÇµÕÅ¾¤ò»î¤ß¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Î¼ûÍ×¤¬ÄäÂÚ¤·¡¢2Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤â¿·¼Ö¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»Ô¾ì¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï½ù¡¹¤Ë¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¥¹çÂ¾¼Ò¤¬ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤ËµÕ¤ËÆ°¤¤¤¿·ë²Ì¤Ï»´Øë¤¿¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢µÞÂ®¤ËÊÑ²½¤¹¤ë»Ô¾ì¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿´ë¶È¤ÏÃ¯¤Ç¤â¥Û¥ó¥À¤Î¤è¤¦¤Ê´íµ¡¤Ë´Ù¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¥¥ã¥º¥à¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤¿¤«¤¬À®ÀÓ¤òÊ¬¤±¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤ÎÈÎÇäÎÌ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¸½Âå¼«Æ°¼Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Ï7¡¥5¡ó¡¢¥È¥è¥¿¤â8¡óÀ®Ä¹¤·¤¿¤¬¡¢¥Û¥ó¥À¤ÏÊ¿¶Ñ¡Ê2¡¥2¡ó¡Ë¤ò²¼²ó¤ë0¡¥5¡ó¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¸½Âå¼«Æ°¼Ö¤ÏÆâÇ³¼Ö¡¦¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Þ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÀ°¤¨¡¢¥È¥è¥¿¤Ï¶¯¤ß¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ËÃíÎÏ¤·¡¢¥¥ã¥º¥à¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡£»º¶È¸¦µæ±¡¤Î¥Á¥ç¡¦¥Á¥ç¥ë¾åÀÊ¸¦µæ°Ñ°÷¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥À¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÆâÇ³¼ÖÇÓ½ü¤ÎÎ®¤ì¤Ë¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤º¡¢ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇ¤È¤¤¤¦ÊÑ¿ô¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÃæ¹ñ¤Ë¤âÊÆ¹ñ¤Ë¤â¼Ö¤òÇä¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ë´Ù¤ê¡¢ÃÙ¤ì¤¿Âçµ¬ÌÏ¤ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÅê»ñ¤ÇÊø¤ì¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
³Ë¿´¤Ï»Ô¾ì¤ÎÍ×µá¤Ë¹ç¤Ã¤¿µ»½Ñ¤ò³«È¯¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¡£¥Û¥ó¥À¤Ï2000Ç¯¤ËÀ¤³¦½é¤ÎÆóÂÊâ¹Ô¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¡Ö¥¢¥·¥â¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢µ»½Ñ¥Ç¥â°Ê³°¤Ë¼ý±×²½ÀïÎ¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÇîÊª´Û¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥·¥â¤Ï¡¢·ë¶É2022Ç¯¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬½ªÎ»¤·¡¢°úÂà¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¸½Âå¼«Æ°¼Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö¥¢¥È¥é¥¹¡×¤ä¥Æ¥¹¥é¤Î¡Ö¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥¹¡×¤Ê¤É¤Ï¡¢»º¶È¸½¾ì¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¼ý±×¤ò¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤¬ÌÀ³Î¤À¡£
ÀìÌç²È¤é¤Ï¡¢µ»½Ñ¤Î°ÕÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤ÎÆüËÜ¤ÎÀ½Â¤¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¤Ï¡Ö»¤¤ê¹ç¤ï¤»¡×¤È¡Ö¿¦¿ÍÀº¿À¡×¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊÑ²½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Èó¾ï¤ËÂ®¤¤º£¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¥«¥È¥ê¥Ã¥¯Âç³Ø·Ð±Ä³Ø²Ê¤Î¥¥à¡¦¥®¥Á¥ã¥óÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¸¥óµ»½Ñ¤ÏÄ¹Ç¯ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¿¦¿ÍÀº¿À¤¬½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¿×Â®¤Ê·èÃÇ¤È¼Â¹Ô¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»þÂå¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¿¦¿ÍÀº¿À¤Î´íµ¡¤Ç¡¢ËÁ¸±Åª¤Ê´ë¶È²ÈÀº¿À¤Î»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¥Û¥ó¥À¤Î»öÎã¤òÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥ç¡¦¥Á¥ç¥ë¸¦µæ°Ñ°÷¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¸½Âå¼«Æ°¼Ö¤Ï£±¤Ä¤«£²¤Ä¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¡¢£²¤Ä¤«£³¤Ä¤ò¿·¤¿¤Ë¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¿×Â®¤Ê¸¦µæ³«È¯¤Ç¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢Ãæ¿´¼ÖÎ¾¡ÊSDV¡Ë¤ä¼«Æ°±¿Å¾¤Ê¤É¤Ç¤â¿×Â®¤Ê°Õ»×·èÄê¤È¸¦µæ³«È¯Åê»ñ¤¬É¬Í×¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£