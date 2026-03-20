ÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó¡¡º£¤â¸å°ä¾É¤ËÇº¤àÈï³²¼Ô¡Ö¤¤¤Ä»à¤ó¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¡¡¹ñ¼çÆ³¤Î¼£ÎÅË¡³«È¯µá¤á¤ë
¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Ë¤è¤ëÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤«¤é20Æü¤Ç31Ç¯¤Ç¤¹¡£
º£¤â¸å°ä¾É¤Ë¶ì¤·¤àÈï³²¼Ô¤¬¶»¤ÎÆâ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1995Ç¯3·î20Æü¤ÎÄ«¡¢²â¥±´Ø±Ø¤òÄÌ¤ëÃÏ²¼Å´¤Î¼ÖÆâ¤Ç¡¢¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Î¿®¼Ô¤¬ÌÔÆÇ¥¬¥¹¤Î¥µ¥ê¥ó¤ò¤Þ¤¡¢14¿Í¤¬»àË´¡¢6000¿Í°Ê¾å¤¬Éé½ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²â¥±´Ø±Ø¤Ç¤Ï¡¢È¯À¸»þ¹ï¤Î¸áÁ°8»þ¤´¤í¤Ë±Ø°÷¤é¤¬ÌÛ¤È¤¦¤ò¤µ¤µ¤²¤¿¤Û¤«¡¢»ö·ï¤ÇÉ×¤òË´¤¯¤·¤¿¹â¶¶¥·¥º¥ñ¤µ¤ó¤âË¬¤ì¡¢²Ö¤ò¶¡¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢31Ç¯¤¿¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¡¢»ö·ï¤Î±Æ¶Á¤Ç¶ì¤·¤àÈï³²¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÔÆâ¤Ë½»¤àÌîºä½¨¹¬¤µ¤ó¡Ê67¡Ë¤ÏÅö»þ¡¢ÃÓÂÞ±Ø¤«¤é¾è¤Ã¤¿ÃÏ²¼Å´¤Î¼ÖÆâ¤Ç»ö·ï¤ËÁø¶ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ïÈï³²¼Ô¡¦Ìîºä½¨¹¬¤µ¤ó¡§
¡Ê¼ÖÎ¾¤ò¡Ë¾è¤ê´¹¤¨¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¤¢¤¿¤ê¤¬¤¹¤Ã¤È¡Ê»ë³¦¤¬¡Ë°Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£
Ìîºä¤µ¤ó¤Ïº£¤â»ë³¦¤¬Æó½Å¤Ë¸«¤¨¤ë¤Û¤«¡¢Á´¿È¤ÎÄË¤ß¤ä¼ð¤ì¡¢PTSD¤Ê¤É¤Î¸å°ä¾É¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ïÈï³²¼Ô¡¦Ìîºä½¨¹¬¤µ¤ó¡§
¤·¤Ó¤ì¤ß¤¿¤¤¤ÊÄË¤ß¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢»É¤¹¤è¤¦¤ÊÄË¤ß¤À¤Ã¤¿¤ê¡£¤º¤Ã¤ÈÄË¤¤¤·¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¤·¡£ÆÇ¥¬¥¹¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ï²¿Ç¯¤âÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤¤¤Ä»à¤ó¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤Ï³Ð¸ç¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£
Ìîºä¤µ¤ó¤Ï¡¢¥µ¥ê¥ó¤¬¿ÍÂÎ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤¬¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¸å°ä¾É¤Î¼£ÎÅË¡¤ò³«È¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£