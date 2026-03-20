WBC¤ä¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë¹âÉÊ¼Á¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ÈÅÅ6Áª¡Ú¿·À¸³è¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¡Û
¡Ú¿·À¸³è¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¡Û
½Õ¤Ï¿·À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ëµ¨Àá¡£°ú¤Ã±Û¤·¤·¤Æ¿·¤·¤¤Éô²°¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤ê¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤Æü¾ï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î»þ´ü¤À¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Êª²Á¤Ï¾å¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¥â¥Î¡×¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¿·À¸³è¤ò»Ï¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¤ªÇº¤ß¡×¤ò¡¢¼±¼Ô¤Ë¼ÁÌä¤·¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î²ÈÅÅ¤ä¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ò²óÅú¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤É¤ì¤â¡¢ÌµÂÌ¤Ê¤¯QOL¤ò·àÅª¤Ë¹â¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ð¤«¤ê¡£¸å²ù¤·¤Ê¤¤¿·À¸³è¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤òº£¤¹¤°¤¤á¤è¤¦¡ª
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡Ú¹âÉÊ¼Á¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ÈÅÅ¡Û
Q. WBC¤ä¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò¹â²è¼Á¡¦ÂçÇ÷ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡ª
¡ãCASE.01¡ä
A. ÊÉ¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤ÇÄ¶Âç²èÌÌ´ÑÀï¡ª
Âç²èÌÌ¤ÎÎ×¾ì´¶¤òÄÉµá¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¡ÖÊÉ°ìÌÌ±ÇÁü¡×¤¬ÂçÀµ²ò¡£ºÇ¿·¤ÎÄ¶Ã»¾ÇÅÀ¥â¥Ç¥ë¤Ê¤é¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂæ¤ËÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç100¥¤¥ó¥ÁÄ¶¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬½Ð¸½¡£Ãç´Ö¤ä²ÈÂ²¤Ç¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡ª
1. ¥ê¥Ó¥ó¥°¤òºÇ¹âÊö¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ØÊÑ¤¨¤ë¡¢Ä¶Ã»¾ÇÅÀ¤Î·èÄêÈÇ
JMGO
¡ÖJMGO O2S Ultra 4K¡×¡Ê49Ëü9180±ß¡Ë
¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÎÇòÊÉ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó²½¤·¤Æ´ÑÀï¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀäÂç¡£Ãë´Ö¤Ç¤â»ëÄ°²ÄÇ½¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹ÀÇ½¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡ÊÀÞ¸¶¤µ¤ó¡Ë
ÊÉ¤«¤é¤ï¤º¤«15cm¤Ç100¥¤¥ó¥Á¤ÎÅê±Æ¤¬²ÄÇ½¤Ê4KÄ¶Ã»¾ÇÅÀ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¡£3¿§¥ì¡¼¥¶¡¼¸÷¸»¤Ë¤è¤ë3650 ISO¥ë¡¼¥á¥ó¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤ÈÁ¯Îõ¤Ê¿§ºÌÉ½¸½¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¡£
¢¥¥Æ¥ì¥Ó¥Ü¡¼¥É¤ËÃÖ¤¯¤À¤±¤ÇÀßÃÖ´°Î»¡£ÊÉ¤È¤Îµ÷Î¥¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢Âç²èÌÌ¤ò³Ú¤·¤á¤ë
2. ¿²¼¼¤ä¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Î¶õ´Ö¤ò¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥¢¥¿¡¼¤Ø
Aladdin X
¡ÖAladdin Poca¥»¥Ã¥È¡×¡Ê6Ëü9900±ß¡Ë
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÆâÂ¢¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Ý¡¼¥¿¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥µ¥Öµ¡¤È¤·¤Æ¤âÍ¥½¨¤Ç¾ì½ê¤ò¸ÇÄê¤»¤º¤ËÃç´Ö¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¶½Ê³¤Î¶¦Í¤â¥¢¥ê¡ª¡ÊÀÞ¸¶¤µ¤ó¡Ë
Ä¾·ÂÌó10cm¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÆâÂ¢¡£¤É¤³¤Ç¤â»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¼ê·Ú¤µ¤Ê¤¬¤é¡¢Aladdin X¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤¤UI¤È¥¯¥ê¥¢¤Ê±ÇÁüÂÎ¸³¤òÎ¾Î©¡£
¢¥¿²¼¼¤ÎÊÉ¤äÅ·°æ¤Ê¤É¡¢¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¼«Ê¬¤À¤±¤Î´ÑÀï´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë
AVÉ¾ÏÀ²È
ÀÞ¸¶°ìÌé¤µ¤ó
1979Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£PC·Ï½ÐÈÇ¼ÒÊÔ½¸¿¦¤ò·Ð¤Æ¡¢AV¥é¥¤¥¿¡¼¡¿É¾ÏÀ²È¤È¤·¤ÆÀìÌç»ï¤äWeb¤Ç¼¹É®¡£2009Ç¯¤è¤êVGP¿³ºº°÷¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÊ¬²Ê²ñÉûºÂÄ¹¡£
¡ãCASE.02¡ä
A. Âç²èÌÌ¡õ¹â²è¼Á¤Ê¤é70¥¤¥ó¥ÁÄ¶¤ÎÂç²èÌÌTV¤¬ÁÀ¤¤ÌÜ
ÆüÃæ¤ÎÌÀ¤ë¤¤¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¡¢°ì½Ö¤ÎÆ°¤¤âÆ¨¤µ¤º´ÑÀï¤¹¤ë¤Ê¤éÂç·¿¥Æ¥ì¥Ó°ìÂò¡£ºÇ¿·¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸þ¤±Æ°¤Êä´°¤È¥Î¥¤¥º½èÍý¤â¶¯ÎÏ¤Ç¤¹¡£Çä¤ì¶Ú¤è¤ê¥ï¥ó¥µ¥¤¥º¤è¤êÂç¤¤¤70V·¿¤«¤é¡¢¹ñÆâºÇÂç¥µ¥¤¥º¤Î116V·¿¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤ÇÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
3. RGB Mini LED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¡õ116V·¿¤Îµæ¶Ë¥â¥Ç¥ë
TVS REGZA
¡Ö¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È¥Þ¥·¥óÅëºÜ RGB Mini LED±Õ¾½¥ì¥°¥¶ ZX1R 116V·¿¡×¡Ê¼ÂÀª²Á³Ê¡§660Ëü±ß¡Ë
¹ñÆâ¥Æ¥ì¥ÓºÇ¹âÊö¥â¥Ç¥ë¡£116¥¤¥ó¥Á¤ÎÇ÷ÎÏ¤ÏÊÌ³Ê¤Ç¡¢RGB Mini LEDºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê²è¼Á¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡£¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È¥Þ¥·¥ó¤Þ¤ÇÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ÊÀÞ¸¶¤µ¤ó¡Ë
RGB Mini LED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤òÅëºÜ¤·¤¿¡¢¥ì¥°¥¶»Ë¾åºÇÂç116V·¿¥µ¥¤¥º¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Þ¥·¥ó¤¬ÆüËÜ½éÈ¯Çä¡£¼«Á³¤Ç¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¹â²è¼Á¤ÈÇ÷ÎÏ¤¢¤ë²èÌÌ¥µ¥¤¥º¤¬Í£°ìÌµÆó¤ÎË×Æþ´¶¤òÀ¸¤à¡£
¢¥°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¡£5.1.2¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥ê¥¢¥ë¤ÊÇ÷ÎÏ¤¢¤ë²»¾ì¶õ´Ö¤ò¼Â¸½
¢¥RGBÆÈÎ©¶îÆ°¤ÎMini LED¤Ï2026Ç¯¤Î¥È¥ì¥ó¥Éµ»½Ñ¡£½ãÅÙ¤Î¹â¤¤É½¸½¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÇ®¶¸¤òÁ¯ÌÀ¤ËºÆ¸½¤¹¤ë
4. ¼¿¹õ¤Èµ±¤¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ºÇ¹âÊö¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡ª
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯
¡Ö4KÍµ¡EL¥Æ¥ì¥Ó ¥Ó¥¨¥é TV-77Z95B¡×¡Ê93Ëü600±ß¡Ë
²è¼Á½Å»ëÇÉ¤Ê¤éÍµ¡EL¤Î¥È¥Ã¥×¥¨¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëËÜµ¡¤¬¿ä¤·¤Ç¤¹¡£Æ°¤¤Ø¤ÎÄÉ½¾À¤È¿§ºÌ¤Î¿¼¤ß¤Ï¡¢À©ºî¥â¥Ë¥¿¡¼µé¤Î²è¼Á¤Ç¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ÊÀÞ¸¶¤µ¤ó¡Ë
¿·À¤ÂåÍµ¡EL¥Ñ¥Í¥ë¡Ö¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼ RGB¥¿¥ó¥Ç¥à¡×¤òÅëºÜ¡£ÊüÇ®µ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¹âµ±ÅÙ¤ò¼Â¸½¡£µæ¶Ë¤Î¹õ¤¬Áª¼ê¤ÎÎ©ÂÎ´¶¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¡£
¢¥È¯¸÷ÁØ¤ò4ÁØ¤ËÁý¤ä¤·¤¿¿·¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢¹â¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤È¹¿§°è²½¤ò¼Â¸½¡£¥Ñ¥Í¥ë¤¬È¯¤·¤¿Ç®¤òÆ¨¤¬¤¹ÆÈ¼«µ»½Ñ¡Ö¥µ¡¼¥Þ¥ë¥Õ¥í¡¼¡×ºÎÍÑ¤¹¤ë
¢¥Â¿¿ô¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÁ°¸þ¤¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²òÁü´¶¤Î¹â¤¤¥¯¥ê¥¢¤Ê²»¤È¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë²»¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡¡¢¨²èÁü¤ÏTV-65Z95B¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹
5. 98¥¤¥ó¥Á¤Î¹â²è¼ÁÂç²èÌÌTV¤¬¤ª¼êº¢¥×¥é¥¤¥¹¤Ç¡ª
¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹
¡ÖÎÌ»Ò¥É¥Ã¥È¡¡4K±Õ¾½AI¥Æ¥ì¥Ó 98U6R¡×¡Ê¼ÂÀª²Á³Ê¡§44Ëü±ßÁ°¸å¡Ë
98¥¤¥ó¥Á¤¬44Ëü±ßÁ°¸å¤È¤¤¤¦²Á³ÊÀßÄê¤ÏÇË³Ê¡£¹¤¤¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÎÊÉ¤ËÄÃºÂ¤¹¤ëÂç²èÌÌ¤ò¸½¼ÂÅª¤ËÆ³Æþ¤Ç¤¤ëÍÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤Ç¤¹¡ÊÀÞ¸¶¤µ¤ó¡Ë
ÎÌ»Ò¥É¥Ã¥Èµ»½Ñ¤È144HzÇÜÂ®¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤¿98V·¿¤ÎÂç²èÌÌ¥â¥Ç¥ë¡£AI¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä±ÇÁü¤òºÇÅ¬²½¤·¡¢Æ°¤¤Î·ã¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤â¤¯¤Ã¤¤ê¤ÈºÆ¸½¤¹¤ë¡£
¢¥AI¤¬¥·¡¼¥ó¤ò²òÀÏ¤·¼Á´¶¤òºÇÅ¬²½¡£120HzÇÜÂ®Êä´°¤¬¡¢¹âÂ®¤Ê¥Ñ¥¹²ó¤·¤â»ÄÁü¤Ê¤¯³ê¤é¤«¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹
¢¥AI¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¤Îµ»½Ñ¤ÏÆ°¤¤¢¤ë±ÇÁü¤Î¹âÀººÙ¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥Í¥Ã¥È´ÑÀï¤â¹â²è¼Á
¡ãCASE.03¡ä
A. AR¥°¥é¥¹¤Ê¤é¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤ºÎ×¾ì´¶¤òËþµÊ²ÄÇ½¡ª
²ÈÂ²¤¬¿²ÀÅ¤Þ¤Ã¤¿¸å¤ä°ÜÆ°Ãæ¤Ç¤âÂç²èÌÌ¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤éAR¥°¥é¥¹¤¬ºÇÅ¬¡£´ãÁ°¤Ë¹¤¬¤ë500¥¤¥ó¥ÁÄ¶ÁêÅö¤Î²¾ÁÛ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ï¡¢¼þ°Ï¤òµ¤¤Ë¤»¤º»î¹ç¤ËË×Æþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
6. Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä±ÇÁü¤òÆÈ¤êÀê¤á¡ª
XREAL
¡ÖXREAL 1S¡×¡Ê6Ëü7980±ß¡Ë
µï½»´Ä¶¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¡¢ºÇÂç500¥¤¥ó¥Áµé¤Î»ë³¦¤ò³ÎÊÝ²ÄÇ½¡£Ã¯¤Ë¤â¼ÙËâ¤µ¤ì¤º¤ËÇ®¶¸¤·¤¿¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶¯¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥®¥¢¤Ç¤¹¡ÊÀÞ¸¶¤µ¤ó¡Ë
¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê³°¸«¤Ê¤¬¤é¡¢ÁõÃå¤¹¤ì¤ÐµðÂç¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ëAR¥°¥é¥¹¡£¹âÀººÙ¤ÊÍµ¡EL¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢Á¯ÌÀ¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä±ÇÁü¤ò¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢¥PC¤ä¥¹¥Þ¥Û¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¼«Ê¬¤À¤±¤Î´ÑÀï¶õ´Ö¤¬´°À®
¡ãÊ¸¡¦´Æ½¤¡¿ÀÞ¸¶°ìÌé¡ä
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡ÇÛÀþ1ËÜ¤Ç¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¾®·¿¥¢¥ó¥×¤Ò¤È¤Ä¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Î²»¤ò¥°¥Ã¤ÈË¤«¤Ë
¢¡ÃÏ¥Ç¥¸¤â´Ñ¤é¤ì¤ë¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼ÆâÂ¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤¬¤¢¤ì¤Ð¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡©
¢¡ÊÉ¤«¤é15cmÎ¥¤·¤¿¤À¤±¤Ç100¥¤¥ó¥Á¡ªJMGO¤ÎÄ¶Ã±¾ÇÅÀ4K¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤Ç¥ê¥Ó¥ó¥°¤ò±Ç²è´Û¤Ë¤·¤è¤¦