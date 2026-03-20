¾¾ÌÚ¶êÀ¸¡¢ËÌÌîñ¥ÂÀ¡¢¹â°æ¹¬Âç¡ÄU¡Ý20WÇÕ¤Ç¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤¿Ãç´Ö¤Î»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»³º¬Î¦¤¬²£ÉÍFM¤ÇÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤»Ñ
¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¥æ¡¼¥¹¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤·¤Æ£µÇ¯ÌÜ¡£º£¤ä·ç¤«¤»¤Ê¤¤¼çÎÏ¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ë»³º¬Î¦¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤È¤½¤ÎÀè¤Ë¸«¿ø¤¨¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ö¤¤¤¿¡£¡ÊÂè£³²ó¡¿Á´£³²ó¡Ë
¡½¡½¢¡¡½¡½¢¡¡½¡½
¡Ö¤ä¤Ï¤ê´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡£²·î28Æü¤ÎJ£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Âè£´Àá¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤òÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë·Þ¤¨¤¿°ìÀï¡£¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿»³º¬¤Ï¡¢£²¡Ý£°¤Ç·Þ¤¨¤¿49Ê¬¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¢¡¼¥¯ÉÕ¶á¤«¤é¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÎÂè11Àá¡¢¥¢¥¦¥§¡¼±ºÏÂÀï¡Ê£±¡Ý£³¡Ë¤ÇJ£±½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÌ´¸«¤Æ¤¤¿¾ì½ê¡×¤Ç¤ÎÂÔË¾¤Î½é¥´¡¼¥ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÏÆÀÅÀ¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤äºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤â¥Ð¥¤¥¿¥ë¥¨¥ê¥¢¤ËÉÑÈË¤Ë´é¤ò½Ð¤¹¹¶·âÅª¤Ê¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¤¬±ó¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤â¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¹¶·âÌÌ¤Ç°ã¤¤¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¡¢ÆÀÅÀ¤ËÍí¤à¤³¤È¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤è¤êÁ°¤Î¥¾¡¼¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£°ÊÁ°¤Ë¹¶·âÌÌ¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿»³º¬¤Ï¡¢¡Ö°Õ¼±Åª¤Ë¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¿ÊÆþ¤·¤Æ¤¤¤¯²ó¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÀ®Ä¹¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡µ»½ÑÎÏ¡¢È½ÃÇÎÏ¡¢Å¸³«ÎÏ¡¢´íµ¡»¡ÃÎÇ½ÎÏ¡Ä¡Ä¡£¤¢¤é¤æ¤ëÇ½ÎÏ¤ËÄ¹¤±¤ë»³º¬¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃæÈ×¤ÎÄì¤Ç¥Ð¥é¥ó¥µ¡¼¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë±Ç¤ë¡£¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×»þ¤Ë¹ª¤ß¤Ê¥¿¡¼¥ó¤ÇÂÐÖµ¤¹¤ëÁª¼ê¤òÇí¤¬¤·¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¤ÎµÕ¤òÆÍ¤¯¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¥×¥ì¥¹¤ò²óÈò¤·¤ÆÁ°¿Ê¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¤ò²¿ÅÙ¤âÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤òÇÁ¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¸«¤ë¤ä¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¥¹¥ë¥¹¥ë¤È¥Ð¥¤¥¿¥ë¥¨¥ê¥¢¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢²¾¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤â¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯È¿±þ¤Ç¤¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²Ì´º¤Ë¥´¡¼¥ë¤âÁÀ¤¦¡££´Àá¤ÎÅìµþVÀï¤ÇÃ¥¤Ã¤¿¥´¡¼¥ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÆÃÄ¹¤¬É½¤ï¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤¢¤Î¡ÊÆÀÅÀ¡Ë¥·¡¼¥ó¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¤â¤Á¤í¤ó°ì½Ö¤Î¤Ò¤é¤á¤¤È´¶³Ð¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤â¤Ã¤È¾å¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¤Ç¶ÉÌÌ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¶î¤±°ú¤¤È¤«¡¢Áê¼ê¤ÎµÕ¤ò¼è¤Ã¤ÆÇí¤¬¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡È¤³¤³¤¾¡É¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¤½¤ì¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤ä¡¢¤É¤ì¤À¤±¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤Ï¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡×
¡¡174¥»¥ó¥Á¡¢70¥¥í¤È·è¤·¤ÆÂçÊÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤ÎÀ®Ä¹¤âÃø¤·¤¤¡££±Ç¯ÌÜ¤«¤é¤ÏÂÎ½Å¤¬£µ¥¥í¤âÁý²Ã¡£»î¹ç¤ÇÁê¼ê¤ËÅö¤¿¤êÉé¤±¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀÎ¤ÏÁê¼ê¤ËÅö¤¿¤é¤ì¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÙ¤¤¤·¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¤¤·¡£¤À¤«¤éÀµÄ¾¡¢Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï·ç¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿À®²Ì¤¬º£¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Á¤Ã¤ÆÅö¤¿¤Ã¤¿»þ¤Î´¶³Ð¤âÀÎ¤È¤Ï°ã¤¦¡×
¡¡º£µ¨¤â£·Àá½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÁ´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¼çÎÏ¤ÈÉ¾¤»¤ë¤À¤í¤¦¡£»³º¬¼«¿È¤â¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¼«¤é¤Ë¤è¤ê¸·¤·¤¤ÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î£´Ç¯´Ö¤Ç¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·ë²Ì¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¿ô»ú¤ËÉ½¤ï¤ì¤Ë¤¯¤¤¤È¤³¤í¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Áª¼ê¤Î²ÁÃÍ¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤â¡¢¿ô»ú¤ÏÂç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â°µÅÝÅª¤ËÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¡£¤Þ¤À¤Þ¤À³Ø¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤³¤Î£´Ç¯´Ö¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¢¡¡½¡½¢¡¡½¡½
¡Ö¤ä¤Ï¤ê´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡£²·î28Æü¤ÎJ£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Âè£´Àá¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤òÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë·Þ¤¨¤¿°ìÀï¡£¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿»³º¬¤Ï¡¢£²¡Ý£°¤Ç·Þ¤¨¤¿49Ê¬¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¢¡¼¥¯ÉÕ¶á¤«¤é¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡¹¶·âÌÌ¤Ç°ã¤¤¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¡¢ÆÀÅÀ¤ËÍí¤à¤³¤È¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤è¤êÁ°¤Î¥¾¡¼¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£°ÊÁ°¤Ë¹¶·âÌÌ¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿»³º¬¤Ï¡¢¡Ö°Õ¼±Åª¤Ë¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¿ÊÆþ¤·¤Æ¤¤¤¯²ó¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÀ®Ä¹¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡µ»½ÑÎÏ¡¢È½ÃÇÎÏ¡¢Å¸³«ÎÏ¡¢´íµ¡»¡ÃÎÇ½ÎÏ¡Ä¡Ä¡£¤¢¤é¤æ¤ëÇ½ÎÏ¤ËÄ¹¤±¤ë»³º¬¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃæÈ×¤ÎÄì¤Ç¥Ð¥é¥ó¥µ¡¼¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë±Ç¤ë¡£¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×»þ¤Ë¹ª¤ß¤Ê¥¿¡¼¥ó¤ÇÂÐÖµ¤¹¤ëÁª¼ê¤òÇí¤¬¤·¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¤ÎµÕ¤òÆÍ¤¯¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¥×¥ì¥¹¤ò²óÈò¤·¤ÆÁ°¿Ê¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¤ò²¿ÅÙ¤âÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤òÇÁ¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¸«¤ë¤ä¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¥¹¥ë¥¹¥ë¤È¥Ð¥¤¥¿¥ë¥¨¥ê¥¢¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢²¾¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤â¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯È¿±þ¤Ç¤¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²Ì´º¤Ë¥´¡¼¥ë¤âÁÀ¤¦¡££´Àá¤ÎÅìµþVÀï¤ÇÃ¥¤Ã¤¿¥´¡¼¥ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÆÃÄ¹¤¬É½¤ï¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤¢¤Î¡ÊÆÀÅÀ¡Ë¥·¡¼¥ó¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¤â¤Á¤í¤ó°ì½Ö¤Î¤Ò¤é¤á¤¤È´¶³Ð¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤â¤Ã¤È¾å¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¤Ç¶ÉÌÌ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¶î¤±°ú¤¤È¤«¡¢Áê¼ê¤ÎµÕ¤ò¼è¤Ã¤ÆÇí¤¬¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡È¤³¤³¤¾¡É¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¤½¤ì¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤ä¡¢¤É¤ì¤À¤±¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤Ï¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡×
¡¡174¥»¥ó¥Á¡¢70¥¥í¤È·è¤·¤ÆÂçÊÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤ÎÀ®Ä¹¤âÃø¤·¤¤¡££±Ç¯ÌÜ¤«¤é¤ÏÂÎ½Å¤¬£µ¥¥í¤âÁý²Ã¡£»î¹ç¤ÇÁê¼ê¤ËÅö¤¿¤êÉé¤±¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀÎ¤ÏÁê¼ê¤ËÅö¤¿¤é¤ì¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÙ¤¤¤·¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¤¤·¡£¤À¤«¤éÀµÄ¾¡¢Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï·ç¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿À®²Ì¤¬º£¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Á¤Ã¤ÆÅö¤¿¤Ã¤¿»þ¤Î´¶³Ð¤âÀÎ¤È¤Ï°ã¤¦¡×
¡¡º£µ¨¤â£·Àá½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÁ´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¼çÎÏ¤ÈÉ¾¤»¤ë¤À¤í¤¦¡£»³º¬¼«¿È¤â¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¼«¤é¤Ë¤è¤ê¸·¤·¤¤ÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î£´Ç¯´Ö¤Ç¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·ë²Ì¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¿ô»ú¤ËÉ½¤ï¤ì¤Ë¤¯¤¤¤È¤³¤í¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Áª¼ê¤Î²ÁÃÍ¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤â¡¢¿ô»ú¤ÏÂç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â°µÅÝÅª¤ËÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¡£¤Þ¤À¤Þ¤À³Ø¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤³¤Î£´Ç¯´Ö¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×