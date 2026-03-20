¡ÖÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×È¯¤¬¤óÀ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡ÈPFAS¡É ¤ÎÈÏ°Ï³ÈÂç Ç½Èþ»Ô¤Î°æ¸Í¤Ç½é¸¡½Ð¼õ¤±½»Ì±ÀâÌÀ²ñ
È¯¤¬¤óÀ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ëÍµ¡¥Õ¥ÃÁÇ²½¹çÊªPFAS¤¬ÀÐÀî¸©Çò»³»Ô¤Ë¤¢¤ë²½³Ø¥á¡¼¥«¡¼DICËÌÎ¦¹©¾ì¤«¤é¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ëÇ½Èþ»Ô¤Î°æ¸Í¤«¤é¤â¹ñ¤Î»Ø¿ËÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ëPFAS¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢19ÆüÌë¡¢¼þÊÕ½»Ì±¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿ÀâÌÀ²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¿å¼ÁÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¹©¾ì¤¬¤¢¤ëÇò»³»ÔÌ«Ä®¤äÎÙÀÜ¤¹¤ëÇ½Èþ»Ô¤ÎµÈ¸¶Ä®¤ÈµÈ¸¶³ø²°Ä®¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ35¤Î°æ¸Í¤«¤é¹ñ¤Î»Ø¿ËÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ëPFAS¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç½Èþ»Ô¤Ç¤Ï18Æü¤Ë½é¤á¤Æ¹ñ¤Î»Ø¿ËÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ëPFAS¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢19ÆüÌë¡¢¼þÊÕ½»Ì±¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿ÀâÌÀ²ñ¤¬³«¤«¤ì23¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀâÌÀ²ñ¤ÏÈó¸ø³«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢»²²Ã¤·¤¿½»Ì±¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È½ÐÀÊ¼Ô¤«¤é¤ÏÇÀºîÊª¤Ø¤Î±Æ¶Á¤äº£¸å¤ÎÂÐ±þ¤ò¤¿¤À¤¹À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»²²Ã¤·¤¿£´£°Âå¤Î½»Ì±¡ÖÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÃÏ²¼¿å¤òÌîºÚ¤ò°é¤Æ¤ë¤Î¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÌäÂê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤±¤É¡¢ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Çº£¸å¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Þ¤¿ÀâÌÀ²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð»²²Ã¤·¤¿¤¤¡×»²²Ã¤·¤¿£¶£°Âå¤Î½»Ì±¡ÖÃÏÌÌ¤ò¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é¿å¤òÊÑ¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¿åÆ»¿å¤ò¤Ò¤Ã¤Ñ¤ë¤«°æ¸Í¤ò¿¼¤¯¤¹¤ë¤«ÁªÂò»è¤Ï¤½¤Î2¤Ä¡£»Ô¤ä²ñ¼ÒÂ¦¤¬Êä½õ¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ê¤É¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
Ç½Èþ»Ô¤Î¼þÊÕ½»Ì±¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿ÀâÌÀ²ñ¤Ï£²£²Æü¤â³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Áòµ·,
¿À»ö,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¾¦Å¹³¹,
¥Û¥Æ¥ë,
Âçºå,
Âç³Ø,
¾åÅÄ,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡