°Â¤á¤°¤ß¡¢Ä¹½÷11ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¡¡¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°Â¤á¤°¤ß¡Ê44¡Ë¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¤Î11ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¤·¡¢¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×11ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Ä¹½÷¡õ°Â¤á¤°¤ß¤Î¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡°Â¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÄ¹½÷¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¡¢11ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Ð¥ë¡¼¥ó¤Ç¾þ¤é¤ì¤¿Éô²°¤Ç¤Î¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£¡Ö¤â¤¦4·î¤«¤é6Ç¯À¸¤À¤Ê¤ó¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢·îÆü¤ÎÎ®¤ì¤ÎÁá¤µ¤Ë¶Ã¤¡¢À®Ä¹¤¹¤ëÌ¼¤Ë¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¶á¤ÎÄ¹½÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤â¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¶á¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¤È¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Êì¤È¤·¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡ÁÇÅ¨¤Ê½¼¼Â¤·¤¿¹¬¤»¤Ê°ìÇ¯¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤½¤Ð¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤Í¡×¤È¡¢°î¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î°¦¾ð¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢ÌðÂô¿´¤¬¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡¢°æ¾åÏÂ¹á¤¬¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡ÁÇÅ¨¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡¡¤Þ¤¿¤ª½Ë¤¤¤·¤è¤¦¡ª¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ë»÷¤ÆÈþ¿Í¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö¹¬¤»¤¤¡¼¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Â¤Ï2011Ç¯12·î¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¡ÈÅìMAX¡É¤³¤ÈÅìµ®Çî¤È·ëº§¡£15Ç¯3·î17Æü¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¡¢24Ç¯1·î23Æü¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×11ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Ä¹½÷¡õ°Â¤á¤°¤ß¤Î¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡°Â¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÄ¹½÷¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¡¢11ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Ð¥ë¡¼¥ó¤Ç¾þ¤é¤ì¤¿Éô²°¤Ç¤Î¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£¡Ö¤â¤¦4·î¤«¤é6Ç¯À¸¤À¤Ê¤ó¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢·îÆü¤ÎÎ®¤ì¤ÎÁá¤µ¤Ë¶Ã¤¡¢À®Ä¹¤¹¤ëÌ¼¤Ë¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¶á¤ÎÄ¹½÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤â¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¶á¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¤È¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Êì¤È¤·¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡ÁÇÅ¨¤Ê½¼¼Â¤·¤¿¹¬¤»¤Ê°ìÇ¯¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤½¤Ð¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤Í¡×¤È¡¢°î¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î°¦¾ð¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡°Â¤Ï2011Ç¯12·î¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¡ÈÅìMAX¡É¤³¤ÈÅìµ®Çî¤È·ëº§¡£15Ç¯3·î17Æü¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¡¢24Ç¯1·î23Æü¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£