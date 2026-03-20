JR¹â¾¾±Ø¤Ç¡Ö»Í¹ñ¤³¤ó¤Ô¤é²ÎÉñ´ìÂç¼Çµï¡×³«ºÅ¤òPR¡¡ÆüËÜºÇ¸Å¤Î¼Çµï¾®²°¤Ç4·î10Æü¤«¤é¡Ú¹áÀî¡Û
¹áÀî¸©¶×Ê¿Ä®¤Ç³«¤«¤ì¤ë½Õ¤ÎÉ÷Êª»í¡¢¡Ö»Í¹ñ¤³¤ó¤Ô¤é²ÎÉñ´ìÂç¼Çµï¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¤¤Î¤¦¡Ê19Æü¡ËJR¹â¾¾±Ø¤ÇPR³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛJR¹â¾¾±Ø¤Ç¡Ö»Í¹ñ¤³¤ó¤Ô¤é²ÎÉñ´ìÂç¼Çµï¡×³«ºÅ¤òPR¡¡ÆüËÜºÇ¸Å¤Î¼Çµï¾®²°¤Ç4·î10Æü¤«¤é¡Ú¹áÀî¡Û
¡ÖËÜÇ¯¤â¡¢4·î10Æü¤è¤ê¤³¤ó¤Ô¤é²ÎÉñ´ìÂç¼Çµï¡¢³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¤¤Î¤¦¤Ï¤³¤ó¤Ô¤é²ÎÉñ´ì»öÌ³¶É¤Î¿¦°÷¤Ê¤ÉÌó10¿Í¤¬PR¤Î¥Á¥é¥·1,000Ëç¤ò±Ø¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤é¤ËÇÛ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î¤³¤ó¤Ô¤é²ÎÉñ´ì¤Ç¤ÏÃæÂ¼¿ý±¦±ÒÌç¤µ¤ó¤äÈø¾å¾¾ÎÐ¤µ¤ó¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖºíÌ¼¡×¤Ê¤É¤¬¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê»Í¹ñ¤³¤ó¤Ô¤é²ÎÉñ´ìÂç¼Çµï»öÌ³¶É¡¡¾®Àî²Â¹É¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¹¾¸Í»þÂå¤«¤é¤Î¼Çµï¾®²°¤ÇÌò¼Ô¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¤¼¤Ò¶×Ê¿¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×
»Í¹ñ¤³¤ó¤Ô¤é²ÎÉñ´ìÂç¼Çµï¤Ï¡¢Íè·î¡Ê4·î¡Ë10Æü¤«¤é26Æü¤Þ¤ÇÆüËÜºÇ¸Å¤Î¼Çµï¾®²°¡Öµì¶âÈûÍåÂç¼Çµï ¶â´ÝºÂ¡×¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£