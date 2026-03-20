ÅÚµï»Ö±ûÍü¡ß¸ÍÄÍ½ãµ®¡¢¡Ø»³ÅÄ¹ìË¡Î§»öÌ³½ê¡Ù¤ËÂÀ¸ÝÈ½¡¡¡Ö¤È¤Æ¤âÎÏ¶¯¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡3·î20Æü21»þ30Ê¬¤è¤êNHKÁí¹ç¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¡Ø»³ÅÄ¹ìË¡Î§»öÌ³½ê¡Ù¤è¤ê¡¢½Ð±é¤ÎÅÚµï»Ö±ûÍü¤È¸ÍÄÍ½ãµ®¡¢µÓËÜ¡¦µÈÅÄ·ÃÎ¤¹á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§µÈÅÄ·ÃÎ¤¹á¤Ï¤Ê¤¼»³ÅÄ¤è¤Í¤ò¼çÌò¤Ë¿ø¤¨¤¿¤Î¤«¡¡¡Ø»³ÅÄ¹ìË¡Î§»öÌ³½ê¡Ù¤Ë¹þ¤á¤¿ÀÚ¼Â¤Ê¡ÈÅÜ¤ê¡É
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢»³ÅÄ¤è¤Í¡ÊÅÚµï»Ö±ûÍü¡Ë¤È¹ìÂÀ°ì¡Ê¸ÍÄÍ½ãµ®¡Ë¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Èー¥êー¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¡£ÅÚµï¤È¸ÍÄÍ¤Î¤Û¤«¡¢Ê¿»³Í´²ð¡¢½©¸µºÍ²Ã¡¢¿¹Ç÷±Ê°Í¡¢¸â¾ëµ×Èþ¡¢¸¾À¥Áï°ì¡¢ºÙ°æ¤¸¤å¤ó¡¢ËÌÂå¹â»Î¡¢ÎëÌÚÂó¡¢ÂçÃ«Î¼²ð¤é¤¬¥¥ã¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ÅÄ¤è¤ÍÌò¤ÎÅÚµï¤Ï¡Ö¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤è¤Í¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬°ìÃÊ¤È¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¡Ø¼å¤¤Î©¾ì¤Î¿Í¤òµß¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ä¿ÍÊª¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤½¤ÎÍýÍ³¤¬ç¥¤ËÍî¤Á¡¢²þ¤á¤Æ¡Ø¤è¤Í¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌò¤Ø¤Î»×¤¤¤òÅÇÏª¡£
¡¡¹ìÂÀ°ìÌò¤Î¸ÍÄÍ¤Ï¡Ö¤è¤Í¤È¹ì¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤¬¼Â¸½¤·¡¢ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö»öÌ³½ê¤ÎÊÉ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø·ûË¡Âè14¾ò¡Ù¤Ë¡¢¤è¤Í¤¬¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢º£²ó¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¤¤Þ¤³¤ÎÊª¸ì¤¬ºî¤é¤ì¤¿°ÕµÁ¤â¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µÓËÜ¤ÎµÈÅÄ¤Ï¡¢¡Ö½ªÀïÄ¾¸å¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤è¤Í¤È¹ì¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¤ò½ñ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼¹É®¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£¡Öº£¤Î¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÅÜ¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¼¤«¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¶õµ¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ç¤Î¡ØÅÜ¤ë¡Ù¤Ï¡¢À¼¤ò¾å¤²¤Æ¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢Ã¯¤«¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÎÏ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»×¤¤¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤è¤Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ËÜºî¤Ë¹þ¤á¤¿¡ÈÀµ¤·¤¯ÅÜ¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥È¡üÅÚµï»Ö±ûÍü¡Ê»³ÅÄ¤è¤ÍÌò¡Ë¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤è¤Í¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬°ìÃÊ¤È¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼å¤¤Î©¾ì¤Î¿Í¤òµß¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ä¿ÍÊª¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤½¤ÎÍýÍ³¤¬ç¥¤ËÍî¤Á¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö¤è¤Í¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±é¤¸¤ë»ä¼«¿È¤â¤è¤Í¤«¤éÂç¤¤ÊÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤Ï¡È¿Í¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò»ý¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤É¤ì¤Û¤É¶ì¤·¤¯¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±À¸¤¤ë¤³¤È¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤â¡¢¿Í¤Ï¤½¤³¤«¤éºÆ¤ÓÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î´õË¾¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»£±ÆÃæ¤ÏÌµ²æÌ´Ãæ¤Ç¶î¤±È´¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤È¤Æ¤âÎÏ¶¯¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ü¸ÍÄÍ½ãµ®¡Ê¹ìÂÀ°ìÌò¡Ë¤è¤Í¤È¹ì¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤¬¼Â¸½¤·¡¢ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£»öÌ³½ê¤ÎÊÉ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö·ûË¡Âè14¾ò¡×¤Ë¡¢¤è¤Í¤¬¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢º£²ó¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¤¤Þ¤³¤ÎÊª¸ì¤¬ºî¤é¤ì¤¿°ÕµÁ¤â¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¹ì¤ÎÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤ò¡¢º£²ó¤·¤Ã¤«¤ê¤È³§¤µ¤ó¤Ë¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªÀï¸å¤Î·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿Í¤È¿Í¤¬»×¤¤¤ä¤ëÂçÀÚ¤µ¤Ê¤É¡¢¸½Âå¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¥Æー¥Þ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤â¡¢Ã¯¤«¤ÎÇØÃæ¤ò¤½¤Ã¤È²¡¤»¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡üµÈÅÄ·ÃÎ¤¹á¡ÊµÓËÜ¡Ë¡Ö¤è¤Í¤È¹ì¤ÎÏÃ¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤è¤Í¤ò¼ç¿Í¸ø¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤Ï¼«Á³¤È·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆÒ»Ò¡Ê°ËÆ£º»è½¡Ë¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡á»ëÄ°¼Ô¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¡¢½ªÀïÄ¾¸å¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤è¤Í¤È¹ì¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¤ò½ñ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¡ÈÀµ¤·¤¯ÅÜ¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Î¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÅÜ¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¼¤«¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¶õµ¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ç¤Î¡ÖÅÜ¤ë¡×¤Ï¡¢À¼¤ò¾å¤²¤Æ¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢Ã¯¤«¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÎÏ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»×¤¤¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤è¤Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤¬¼çÌò¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¤³¤Î¥Æー¥Þ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÉÁ¤³¤¦¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿º£²ó¡¢¥Þ¥¹¥¿ー¡¦ÁýÌî¡ÊÊ¿»³Í´²ð¡Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¹É®Ãæ¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤ÇÈà¤ÎÊª¸ì¤òÊäÂ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆÒ»Ò¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÅÐ¾ì¤µ¤»¤ë¤«Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤¬¸«¤¿¤¤ÆÒ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤Ï¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¼Â¸½¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë