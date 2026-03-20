¡ÚMLB¡Û¿ûÌîÃÒÇ·¤¬¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÅÐÈÄ¤Ç¹¥Åê¡¡Ê»»¦ÂÇ2¤ÄÃ¥¤¦¤Ê¤É3²óÌµ»Íµå1¼ºÅÀ
¡þMLB ¥ª¡¼¥×¥óÀï ¥í¥Ã¥¡¼¥º-¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä(ÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡¢¥½¥ë¥È¡¦¥ê¥Ð¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥º)
¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Î¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö20Æü¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£2²ó¤Ë1ÅÀ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2Ê»»¦ÂÇ¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É3²ó¤òÅê¤²1¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£
¿ûÌîÅê¼ê¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢WBC1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤ËÅÐÈÄ¡£ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ4²óÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢Í½Áª1°ÌÄÌ²á¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¿ûÌîÅê¼ê¤Ï¤³¤ÎÆü¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÅÐÈÄ¡£½é²ó¡¢1¥¢¥¦¥È¤«¤é¥ì¥Õ¥È¤Ø¤Î¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤òÍá¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢Â³¤¯ÂÇ¼Ô¤ò¥·¥ç¡¼¥È¥´¥í¡£4ÈÖ¥¹¥µ¥Ã¥¯Áª¼ê¤ò¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç»°¿¶¤Ë¼è¤êÌµ¼ºÅÀ¤È¤·¤Þ¤¹¡£
2²ó¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤¹¤È¡¢Â³¤¯ÂÇ¼Ô¤ÎÂÇµå¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥´¥í¤Ë¡£¤·¤«¤·¥·¥ç¡¼¥È¤Î¥«¥¹¥È¥íÁª¼ê¤¬¥¨¥é¡¼¤·¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ì¤º¡¢¥Î¡¼¥¢¥¦¥È1¡¢3ÎÝ¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Â³¤¯ÂÇ¼Ô¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¡¢1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¿ûÌîÅê¼ê¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂ³¤¯ÂÇ¼Ô¤ÏÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¼ºÇÔ¤Ç1¥¢¥¦¥È¤È¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤µ¤º¡£3²ó¤âÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤òµö¤¹¤â¡¢1¥¢¥¦¥È¤«¤é¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡½¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆÀÅÀ¤òµö¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿ûÌîÅê¼ê¤Ï3²ó¤òÅê¤²¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¡£3²ó34µå¤òÅê¤²Èï°ÂÂÇ4¡¢1Ã¥»°¿¶¡¢Ìµ»Íµå¡¢1¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£