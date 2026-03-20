INI¡¦º´ÌîÍºÂç¡õ¹âÄÍÂçÌ´¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÈÂÐ·è¤Ø¡¡¡ØTHE GAME CENTER -FOOTBALL DREAM MATCH¡Ù½Ð±é·èÄê
¡¡11¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦INI¤Îº´ÌîÍºÂç¡¢¹âÄÍÂçÌ´¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¶¦±é¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ØTHE GAME CENTER -FOOTBALL DREAM MATCH- in Saitama Stadium 2002¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬20Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ð¤«¤ê¡ª½Ð±é¤¹¤ë¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢4·î4Æü¤ËÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÀ»ÃÏ¡¦ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖÆüËÜÂåÉ½¥ì¥¸¥§¥ó¥º¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¡¢ËÌß·¹ë¡¢º´Æ£¼÷¿Í¡¢ÎëÌÚ·¼ÂÀ¡¢ÅÄÃæ½çÌé¡¢ÄÚ°æ·Ä²ð¡¢Ãæß·Í¤Æó¡¢Ê¡À¾¿ò»Ë¡¢ËÜÅÄ·½Í¤¡¢¾¾°æÂçÊå¡¢ÆîÍºÂÀ¡¢°ÂÅÄÍýÂç¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥µ¥Ã¥«¡¼ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢º´Ìî¤È¹âÄÍ¤Î¤Û¤«¡¢ADAM¡ÊSTARGLOW¡Ë¡¢ÈÓÅçñ¥¡ÊSUPER¡úDRAGON¡Ë¡¢ITARU¡ÊÎ¶µÜ¾ë¡Ë¡¢¥«¥¤¡ÊÄ¶ÆÃµÞ¡Ë¡¢JUNON¡ÊBE:FIRST¡Ë¡¢SKY-HI¡¢º½ÅÄ¾¹¨¡ÊBALLISTIK BOYZ¡Ë¡¢À¥¸ýóÕÌï¡ÊFANTASTICS¡Ë¡¢SOTA¡ÊBE:FIRST¡Ë¡¢¥¿¥¯¥ä¡ÊÄ¶ÆÃµÞ¡Ë¡¢¼ê±ÛÍ´Ìé¡¢ÉÚÅÄÐÒÚö¡ÊÎ¶µÜ¾ë¡Ë¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¡ÊFANTASTICS¡Ë¡¢¥Ï¥ë¡ÊÄ¶ÆÃµÞ¡Ë¡¢È¬ÌÚÍ¦À¬¡ÊFANTASTICS¡Ë¡¢»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡ÊM!LK¡Ë¡¢RIKU¡ÊTHE RAMPAGE¡Ë¡¢RYUHEI¡ÊBE:FIRST¡Ë¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ð¤«¤ê¡ª½Ð±é¤¹¤ë¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢4·î4Æü¤ËÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÀ»ÃÏ¡¦ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖÆüËÜÂåÉ½¥ì¥¸¥§¥ó¥º¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¡¢ËÌß·¹ë¡¢º´Æ£¼÷¿Í¡¢ÎëÌÚ·¼ÂÀ¡¢ÅÄÃæ½çÌé¡¢ÄÚ°æ·Ä²ð¡¢Ãæß·Í¤Æó¡¢Ê¡À¾¿ò»Ë¡¢ËÜÅÄ·½Í¤¡¢¾¾°æÂçÊå¡¢ÆîÍºÂÀ¡¢°ÂÅÄÍýÂç¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£