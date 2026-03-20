¡ÖÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡×·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤¢¤Î¥²ー¥à¡ÖÂÀ¤â¤â¤¦¤µ¤®¤ÎÂç·âÂÜ¡×¤¬Android¸þ¤±¥¢¥×¥êÈÇ¤È¤·¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®³«»Ï¡ª¡Ö¤â¤â¤Ã¤È¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡×Âç·¿DLC¤âÆ±»þÅ¸³«
¡¡¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥²ー¥à¥ìー¥Ù¥ëSKOOTA GAMES¡Ê¥¹¥¯ー¥¿¥²ー¥à¥¹¡Ë¤Ï¡¢AndroidÍÑ¥Ô¥ó¥Üー¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖÂÀ¤â¤â¤¦¤µ¤®¤ÎÂç·âÂÜ¡×¤ò¡¢Google Play¤Ë¤Æ3·î20Æü¤è¤êÌµÎÁÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂÀ¤â¤â¤¦¤µ¤®¤ÎÂç·âÂÜ¡×¤Ï¡¢Netflix±Ç²è¡ÖÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡×·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ô¥ó¥Üー¥ë¥²ー¥à¡£¶õ¤«¤é¹ß¤Ã¤Æ¤¯¤ëÆæ¤ÎÍñ¤òÂÀ¤â¤â¤ÇÄ·¤ÍÊÖ¤·¡¢Å¨¤Î¼åÅÀ¤òÁÀ¤Ã¤ÆÀï¤¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Steam¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤ÎÂÀ¤â¤â¥ê¥º¥à¥²ー¥à¡Ö¤â¤â¤Ã¤È¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±Æü¤è¤ê¿·°áÁõDLC¤ª¤è¤Ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶ÊDLC¤òÆ±»þÅ¸³«¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¥»ー¥ë¤Ç¤ÏËÜÊÔ¤¬30¡ó¥ª¥Õ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¢¢Google Play¡ÖÂÀ¤â¤â¤¦¤µ¤®¤ÎÂç·âÂÜ¡×¤Î¥Úー¥¸
ÂÀ¤â¤â¤¦¤µ¤®¤ÎÂç·âÂÜ
3·î20Æü ÇÛ¿®
²Á³Ê¡§ÌµÎÁ
¡¡Netflix±Ç²è¡ÖÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡×¤Î·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥²ー¥à¡ÖÂÀ¤â¤â¤¦¤µ¤®¤ÎÂç·âÂÜ¡×¤¬¡¢Android¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥¢¥×¥ê¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¶õ¤«¤é¹ß¤Ã¤Æ¤¯¤ëÆæ¤ÎÍñ¤òÂÀ¤â¤â¤ÇÄ·¤ÍÊÖ¤·¡¢Å¨¤Î¼åÅÀ¤òÁÀ¤Ã¤ÆÀï¤¦¥Ô¥ó¥Üー¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁàºî¤ÇÁÖ²÷´¶¤¬¤¢¤ê¡¢1¥×¥ì¥¤1～3Ê¬¤Çµ¤·Ú¤ËÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡ÚBOX½èÍý¡Û
¡¡¤Î¤É¤«¤ÊÁð¸¶¤ÇÃë¿²¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÆÍÁ³¡¢¶õ¤«¤éµðÂç¤ÊÂÀ¤â¤â¤¦¤µ¤®¤¬¸½¤ì¤¿¡ª
¡¡ºÇ½é¤Ï¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤Æ¡¢¤ªÍ§Ã£¤â¤â¤«¡Ä¡Ä¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤É¤³¤«ÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡Ä¡Ä¡£°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ÆÉ¬»à¤ËÆ¨¤²½Ð¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤Ê¤ó¤È¹âÅÙ1,500m¤«¤é¼«Í³Íî²¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡ª
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾å¶õ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÀï¤¤¡£µðÂçÂÀ¤â¤â¤¦¤µ¤®¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï°ìÂÎ――¡©
¢¢Google Play¡ÖÂÀ¤â¤â¤¦¤µ¤®¤ÎÂç·âÂÜ¡×¤Î¥Úー¥¸
Netflix±Ç²è¡ÖÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡×¤Î·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¡ª
¡¡ÇÛ¿®³«»ÏÁ°¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿Netflix±Ç²è¡ÖÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡×¡£ÇÛ¿®³«»Ï¸å¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢2·î20Æü¤«¤é¤Ï·à¾ì¸ø³«¤â¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£19´Û¤Ç¤Î1½µ´Ö¸ÂÄê¾å±Ç¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¸å¡¢¹¥É¾¤ò¼õ¤±¤Æ¸ÂÄê¤òÅ±ÇÑ¤·3·î13Æü¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ100´Û°Ê¾å¤Ø¤È³ÈÂç¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤â¾å±ÇÃæ¡£
¡¡ËÜºî¤Î·àÃæ¤Ë¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¤«¤°¤ä¤¬¡ÖÂÀ¤â¤â¤¦¤µ¤®¤ÎÂç·âÂÜ¡×¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥·ー¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤Î¥²ー¥à¤ò¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢º£²ó¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥¢¥×¥ê¤È¤·¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤â¤Ã¤È¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡×Âç·¿DLC¤òÆ±»þÅ¸³«¡ª
3·î20Æü ÇÛ¿®
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö3·î20Æü¤è¤ê³«»Ï¤µ¤ì¤ëSteam¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥»ー¥ë¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÂÀ¤â¤â¥ê¥º¥à¥²ー¥à¡Ö¤â¤â¤Ã¤È¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·°áÁõDLC¤ª¤è¤Ó¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶ÊDLC¤¬Æ±»þÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÂÎ²Á³Ê¤â30¡ó¥ª¥Õ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¢¢Steam¡Ö¤â¤â¤Ã¤È¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡×¤Î¥Úー¥¸
¿·°áÁõDLC¡Ú¥Æ¥Ë¥¹°áÁõ DLC¡Û ¡Ú¥¤ー¥¹¥¿ー¥Ð¥Ëー°áÁõ DLC¡Û
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶ÊDLC
¡¡ËÜDLC¤Ç¤Ï¡¢¿·µ¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê10¶Ê¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¡£
(C)2026 SKOOTA GAMES. All rights reserved.