»ÔÌ±ÃÄÂÎ»öÌ³½ê¤Ê¤É¤ò³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤¬²ÈÂðÁÜº÷¡¡¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à½ý¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¡¡²Æì¡¦ÊÕÌî¸Å²2¿Í»àË´»ö¸Î
²Æì¡¦Ì¾¸î»Ô¤Î²¹ç¤Ç¡¢½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÎÀ¸ÅÌ¤é¤ò¾è¤»¤¿Á¥¤¬Å¾Ê¤¤·½÷»Ò¹â¹»À¸¤Ê¤É¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤¬20ÆüÄ«¡¢Á¥¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤¿»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤Î»öÌ³½ê¤Ê¤É¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3·î16Æü¡¢Ì¾¸î»ÔÊÕÌî¸Å¤Î²¹ç¤ÇÊ¿ÏÂ³Ø½¬Ãæ¤Î½¤³ØÎ¹¹ÔÀ¸¤ò¾è¤»¤¿Á¥2ÀÉ¤¬Å¾Ê¤¤·¡¢¹â¹»2Ç¯À¸¤ÎÉðÀÐÃÎ²Ú¤µ¤ó¡Ê17¡Ë¤ÈÁ¥Ä¹¤Î¶â°æÁÏ¤µ¤ó¡Ê71¡Ë¤¬»àË´¡¢14¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Ï¡¢¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à½ý¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤Ç¡¢20ÆüÄ«¤«¤éÁ¥¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤¿»ÔÌ±ÃÄÂÎ¡Ö¥Ø¥ê´ðÃÏÈ¿ÂÐ¶¨µÄ²ñ¡×¤Î»öÌ³½ê¤Ê¤É´Ø·¸Àè¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¾Ê¤¤·¤¿2ÀÉ¤Ï³¤¾å±¿Á÷Ë¡¤ÇµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë±¿Í¢¶É¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Ï°ÂÁ´´ÉÍýÂÎÀ©¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£