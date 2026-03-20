世界的な人気を誇るゲームキャラクター、ソニック・ザ・ヘッジホッグの実写映画『ソニック・ザ・ムービー』第4作（原題：Sonic the Hedgehog 4）に、ドクター・ロボトニック役のジム・キャリー、シャドウ役のキアヌ・リーブスらが復帰することがわかった。初の映像も公開されている。

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第 弾 製 作 中



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ソニックたちの冒険が再び

今後の続報をお楽しみに - 映画『ソニック × シャドウ TOKYO MISSION』公式 (@Sonic_MovieJP)

このたび続投が発表されたのは、ボイスキャストとして主人公ソニック役のベン・シュワルツ、ナックルス役のイドリス・エルバ、シャドウ役のキアヌ・リーブス、テイルス役でコリーン・オショーネシー。実写出演として、ドクター・ロボトニック役のジム・キャリー、トム役のジェームズ・マースデン、トムの妻マディ役のティカ・サンプター、エージェント・ストーン役のリー・マジドゥーも復帰する。

新キャストには、エミー・ローズ役の声優として『アナと雪の女王』シリーズのアナ役で知られるクリステン・ベル。『シャン・チー／テン・リングスの伝説』（2021）などの名優ベン・キングズレー、『シビル・ウォー アメリカ最後の日』（2024）のニック・オファーマン、『マインクラフト／ザ・ムービー』（2025）のマット・ベリー、『バッドガイズ』シリーズのリチャード・アイオアディも新たに参加する。

なお、キングズレー、オファーマン、ベリー、アイオアディの役どころは現時点で不明。ボイスキャストなのか、実写出演なのかも明らかになっていない。撮影は2026年3月上旬にで、ストーリーも謎のベールに包まれている。

監督は本シリーズを一貫して手がけるジェフ・ファウラー。第1作『ソニック・ザ・ムービー』（2020）を皮切りに、『ソニック・ザ・ムービー／ソニック VS ナックルズ』（2022）『ソニック×シャドウ TOKYO MISSION』（2024）とハイペースで3部作が製作され、シリーズ累計の全世界興行収入は約12億ドルに到達。2024年にはスピンオフドラマ「ナックルズ」も製作された。

映画『ソニック・ザ・ムービー』第4作（原題：Sonic the Hedgehog 4）は2027年3月19日に米国公開予定。なお、『ソニック』ユニバースでは新作イベント映画（タイトル未定）も2028年12月に米国公開予定だ。

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