°ì»þ´ü¤Ï°úÂà¼¨º¶¤â¡Ä¸µBIGBANG¡¦T.O.P¡¢4·î3Æü¤Ë¿·AL¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡ªÌó12Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥½¥í¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×BIGBANG½Ð¿È¤ÎT.O.P¤¬¡¢Ìó12Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥½¥í¤ÇÉüµ¢¤¹¤ë¡£
3·î20Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¥È¥Ã¥×¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¤Ë¤è¤ë¤È¡¢T.O.P¤ÏÍè¤ë4·î3Æü¡¢1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØANOTHER DIMENSION¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛT.O.P¿·¶ÊMV¤Ë¥Ê¥Ê¤¬½Ð±é·èÄê
Æ±ºî¤Ï¡¢T.O.P¤¬¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¡£Èà¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹Á´ÈÌ¤òÃ´Åö¤·¡¢½àÈ÷¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£ºÇ¶á¡¢¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¹þ¤á¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼Æ°²è¤â½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
T.O.P¤Ï¡¢2006Ç¯¤ËBIGBANG¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤È¤È¤â¤Ë¥½¥í¶Ê¡ØTurn It Up¡Ù¡ØDOOM DADA¡Ù¤Ê¤É¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2016Ç¯¤ËÂçËã»ÈÍÑ¤Îµ¿¤¤¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢Ä¨Ìò10¥«·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½2Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢T.O.P¤ÏSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·ÝÇ½³¦°úÂà¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤·¡¢BIGBANG¤«¤é¤âÃ¦Âà¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2024Ç¯12·î¤ÎNetflix¥É¥é¥Þ¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·ÝÇ½³¦Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢º£²ó¤Ï²»³Ú³èÆ°¤Þ¤ÇºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡þT.O.P ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1987Ç¯11·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÜÌ¾¥Á¥§¡¦¥¹¥ó¥Ò¥ç¥ó¡£2006Ç¯¤ËBIGBANG¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£ºÇÇ¯Ä¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥É¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£2017Ç¯¤ËµÁÌ³·Ù»¡¤È¤·¤ÆÊ¼Ìò¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤¬¡¢ÉþÌ³Ãæ¤Ë²áµî¤ÎÂçËã»ÈÍÑ»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼Ò²ñÉþÌ³Í×°÷¤ËÅ¾´¹¡£2019Ç¯7·î¤Î½üÂâÅö»þ¤ÏÈëÌ©Î¢¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÂ¤ß¤Ê¤é¤Ì°¦¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£2022Ç¯2·î¡¢YG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤ò²ò½ü¡£2023Ç¯5·î31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆBIGBANG¤òÃ¦Âà¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£