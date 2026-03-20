¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤«¤é£µÇ¯ÌÜ¡£²£ÉÍFM¤Ç½çÄ´¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤à»³º¬Î¦¤¬ÆÀ¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤È¼«¿®
¡¡2022Ç¯¤Ë²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¥æ¡¼¥¹¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤·¤Æ£µÇ¯ÌÜ¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤é¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¤Î£´Ç¯´Ö¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤Ï130»î¹ç¤òÄ¶¤¨¤ë¡£J£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ç¤â£·Àá½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÁ´»î¹ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë»³º¬Î¦¤Ï¡¢º£¤ä¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢23Ç¯¤ËU¡Ý20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤¿¾¾ÌÚ¶êÀ¸¡Ê¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¡Ë¡¢ËÌÌîñ¥ÂÀ¡Ê¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¡Ë¡¢¹â°æ¹¬Âç¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡Ë¤é¤Ï³¤³°¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«²£ÉÍFM¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤à22ºÐ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿¤ò´¶¤¸¡¢º£¸å¤É¤ó¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¶»¤ÎÆâ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¡ÊÂè£±²ó¡¿Á´£³²ó¡Ë
¡½¡½¢¡¡½¡½¢¡¡½¡½
¡¡¾¾±ÊÀ®Î©¡¢°æ¸¶ÀµÌ¦¡¢Àî¸ýÇ½³è¡¢ÃæÂ¼½ÓÊå¡¢Ãæß·Í¤Æó¡Ä¡Ä¡£²£ÉÍFM¤Ç³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¤òµó¤²¤ì¤ÐËçµó¤Ë²Ë¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢²£ÉÍFM¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤Ç¥æ¡¼¥¹¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¾º³Ê¤·¡¢Ì¾¤òÃÚ¤»¤¿ÂåÉ½Åª¤Ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¸½ºß¥Á¡¼¥àÅý³çËÜÉô¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ò»Ù¤¨¤ë·ª¸¶Í¦Â¢¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¸½Ìò¤Ç¤ÏºßÀÒ14Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢¥¯¥é¥ÖºÇÄ¹¤Î£¸Ç¯ÌÜ¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë´îÅÄÂóÌé¤é¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢·ª¸¶¤â´îÅÄ¤â¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Î½Ð¾ì¿ô¤¬¥¼¥í¡£¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏ¤òÄ¥¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¿ôÇ¯¤òÍ×¤·¤¿¡£»þÂå¤¬°ã¤¨¤Ð¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¡¢¸Ä¡¹¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÇ½ÎÏ¤â°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ã±½ã¤ÊÈæ³Ó¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ÎºÇ¹â·æºî¡×¤È¸Æ¤ÓÀ¼¹â¤¤Áª¼ê¤¬»³º¬Î¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë²£ÉÍFM¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¤ÎÌç¤òÃ¡¤¤¤¿»³º¬¤Ï¡¢½çÄ´¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥æ¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿17ºÐ¡Ê20Ç¯¡Ë¤Î»þ¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë£²¼ïÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢22Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¾º³Ê¡££±Ç¯ÌÜ¤«¤é¥ê¡¼¥°Àï11»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î£³Ç¯¤Ö¤ê£µÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊACL¡Ë23¡Ý24¤Ï½àÍ¥¾¡¤È²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬10»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤Ë¤âÎ©¤Ã¤¿¡£²£ÉÍFM¤Ç¤³¤¦¤·¤¿ÆÀÆñ¤¤·Ð¸³¤òÆÀ¤Æ£µÇ¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò¡¢¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Þ¤À£µÇ¯ÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç£´Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡££±Ç¯ÌÜ¤Î»þ¤ËÈæ¤Ù¤ì¤ÐÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÈ¯Å¸ÅÓ¾å¤Ê¤Î¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¥ê¡¼¥°Àï¤Ï£²Ç¯ÌÜ¤Î23Ç¯¤Ë21»î¹ç¡Ê1120Ê¬¡Ë¡¢£³Ç¯ÌÜ¤Î24Ç¯¤Ë28»î¹ç¡Ê1178Ê¬¡Ë¡¢£´Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ë29»î¹ç¡Ê1846Ê¬¡Ë¤È¡¢½Ð¾ì¿ô¡¢¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤È¤â¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤äÅ·¹ÄÇÕ¡¢ACL¤â´Þ¤á¤ì¤Ð¡¢£´Ç¯´Ö¤Î¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤Ï130»î¹ç°Ê¾å¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¼ê±þ¤¨¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»î¹ç¿ô¤È¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤Ï£´Ç¯´Ö¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢J£±¤Î¶¯ÅÙ¤ä¥²¡¼¥à¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤Æ¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤â¤Ã¤È²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢F¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÎÎý½¬¤Ï¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë´ð½à¤â¹â¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬ÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥×¥í£²Ç¯ÌÜ¤Î23Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿U¡Ý20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¡£Éû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¼ã¤ÆüËÜÂåÉ½¤ò»Ù¤¨¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤È¤ÎÂè£²Àï¤Ç¤Ï¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¡Ê»î¹ç¤Ï£±¡Ý£²¤ÇÇÔÀï¡Ë¡£¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï£±¾¡£²ÇÔ¤ÇÍ½ÁªÇÔÂà¡£²ù¤·¤µ¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤ò¼¡¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Æü¾ï¤«¤é¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£F¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤â»ý¤Ã¤Æ¡¢´îÅÄ·¯¤ä¥Ê¥Ù·¯¡ÊÅÏÊÕâ«ÂÀ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ï£¡¹¤¿¤ëÀèÇÚ¤¿¤Á¤È¶¥Áè¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»³º¬¤ÏÅö»þ¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÁè¤¦´îÅÄ¡¢ÅÏÊÕ¡¢ÌÚÂ¼ÂîÅÍ¡¢Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ê¸½¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¡Ë¤é¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢¡Ö¸«½¬¤¦¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¿¿°Õ¤ò²þ¤á¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âº·É¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È¡£´îÅÄ·¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤ì¤À¤±¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¿®¤¸Â³¤±¤é¤ì¤ë¤«¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤«¤éÊø¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¿¶¤ëÉñ¤¦¤«¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤ÎÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ê¥Ù·¯¤Ê¤é¿ä¿ÊÎÏ¤ä¶¯ÅÙ¤Ê¤ÉÁí¹çÎÏ¤¬¹â¤¤ÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¤ê¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î²ÝÂê¤¬¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤ÏÀèÇÚ¤Î¿¿»÷¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÇØÃæ¤ò¸«¤Æ³Ø¤Ö¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×
¡¡°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î²óÅú¤Ë¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤µ¤ÈÀ¿¼Â¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£·è¤·¤ÆÇÉ¼ê¤Ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â130»î¹ç°Ê¾å¤Î½Ð¾ì¿ô¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÅØÎÏ¤·¤ÆÃå¼Â¤Ë³¬ÃÊ¤ò°ìÊâ¤º¤Ä¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
Âè£²²ó¤ËÂ³¤¯¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¶â»ÒÅ°¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¦Âè£²²ó¡Û¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¡ÖÌÜ¤¶¤¹Êý¸þÀ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡£¾ï¤Ë¼«Ê¬¤Ë¥Ù¥¯¥È¥ë¤ò¸þ¤±¡¢¼«¤é¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¿»³º¬Î¦¤¬²£ÉÍFM¤Ç»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤é¤ì¤ëÍ×°ø
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢23Ç¯¤ËU¡Ý20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤¿¾¾ÌÚ¶êÀ¸¡Ê¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¡Ë¡¢ËÌÌîñ¥ÂÀ¡Ê¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¡Ë¡¢¹â°æ¹¬Âç¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡Ë¤é¤Ï³¤³°¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«²£ÉÍFM¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤à22ºÐ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿¤ò´¶¤¸¡¢º£¸å¤É¤ó¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¶»¤ÎÆâ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¡ÊÂè£±²ó¡¿Á´£³²ó¡Ë
¡¡¾¾±ÊÀ®Î©¡¢°æ¸¶ÀµÌ¦¡¢Àî¸ýÇ½³è¡¢ÃæÂ¼½ÓÊå¡¢Ãæß·Í¤Æó¡Ä¡Ä¡£²£ÉÍFM¤Ç³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¤òµó¤²¤ì¤ÐËçµó¤Ë²Ë¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢²£ÉÍFM¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤Ç¥æ¡¼¥¹¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¾º³Ê¤·¡¢Ì¾¤òÃÚ¤»¤¿ÂåÉ½Åª¤Ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¸½ºß¥Á¡¼¥àÅý³çËÜÉô¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ò»Ù¤¨¤ë·ª¸¶Í¦Â¢¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¸½Ìò¤Ç¤ÏºßÀÒ14Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢¥¯¥é¥ÖºÇÄ¹¤Î£¸Ç¯ÌÜ¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë´îÅÄÂóÌé¤é¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢·ª¸¶¤â´îÅÄ¤â¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Î½Ð¾ì¿ô¤¬¥¼¥í¡£¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏ¤òÄ¥¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¿ôÇ¯¤òÍ×¤·¤¿¡£»þÂå¤¬°ã¤¨¤Ð¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¡¢¸Ä¡¹¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÇ½ÎÏ¤â°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ã±½ã¤ÊÈæ³Ó¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ÎºÇ¹â·æºî¡×¤È¸Æ¤ÓÀ¼¹â¤¤Áª¼ê¤¬»³º¬Î¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë²£ÉÍFM¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¤ÎÌç¤òÃ¡¤¤¤¿»³º¬¤Ï¡¢½çÄ´¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥æ¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿17ºÐ¡Ê20Ç¯¡Ë¤Î»þ¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë£²¼ïÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢22Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¾º³Ê¡££±Ç¯ÌÜ¤«¤é¥ê¡¼¥°Àï11»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î£³Ç¯¤Ö¤ê£µÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊACL¡Ë23¡Ý24¤Ï½àÍ¥¾¡¤È²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬10»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤Ë¤âÎ©¤Ã¤¿¡£²£ÉÍFM¤Ç¤³¤¦¤·¤¿ÆÀÆñ¤¤·Ð¸³¤òÆÀ¤Æ£µÇ¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò¡¢¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Þ¤À£µÇ¯ÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç£´Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡££±Ç¯ÌÜ¤Î»þ¤ËÈæ¤Ù¤ì¤ÐÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÈ¯Å¸ÅÓ¾å¤Ê¤Î¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¥ê¡¼¥°Àï¤Ï£²Ç¯ÌÜ¤Î23Ç¯¤Ë21»î¹ç¡Ê1120Ê¬¡Ë¡¢£³Ç¯ÌÜ¤Î24Ç¯¤Ë28»î¹ç¡Ê1178Ê¬¡Ë¡¢£´Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ë29»î¹ç¡Ê1846Ê¬¡Ë¤È¡¢½Ð¾ì¿ô¡¢¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤È¤â¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤äÅ·¹ÄÇÕ¡¢ACL¤â´Þ¤á¤ì¤Ð¡¢£´Ç¯´Ö¤Î¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤Ï130»î¹ç°Ê¾å¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¼ê±þ¤¨¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»î¹ç¿ô¤È¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤Ï£´Ç¯´Ö¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢J£±¤Î¶¯ÅÙ¤ä¥²¡¼¥à¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤Æ¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤â¤Ã¤È²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢F¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÎÎý½¬¤Ï¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë´ð½à¤â¹â¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬ÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥×¥í£²Ç¯ÌÜ¤Î23Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿U¡Ý20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¡£Éû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¼ã¤ÆüËÜÂåÉ½¤ò»Ù¤¨¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤È¤ÎÂè£²Àï¤Ç¤Ï¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¡Ê»î¹ç¤Ï£±¡Ý£²¤ÇÇÔÀï¡Ë¡£¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï£±¾¡£²ÇÔ¤ÇÍ½ÁªÇÔÂà¡£²ù¤·¤µ¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤ò¼¡¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Æü¾ï¤«¤é¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£F¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤â»ý¤Ã¤Æ¡¢´îÅÄ·¯¤ä¥Ê¥Ù·¯¡ÊÅÏÊÕâ«ÂÀ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ï£¡¹¤¿¤ëÀèÇÚ¤¿¤Á¤È¶¥Áè¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»³º¬¤ÏÅö»þ¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÁè¤¦´îÅÄ¡¢ÅÏÊÕ¡¢ÌÚÂ¼ÂîÅÍ¡¢Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ê¸½¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¡Ë¤é¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢¡Ö¸«½¬¤¦¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¿¿°Õ¤ò²þ¤á¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âº·É¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È¡£´îÅÄ·¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤ì¤À¤±¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¿®¤¸Â³¤±¤é¤ì¤ë¤«¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤«¤éÊø¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¿¶¤ëÉñ¤¦¤«¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤ÎÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ê¥Ù·¯¤Ê¤é¿ä¿ÊÎÏ¤ä¶¯ÅÙ¤Ê¤ÉÁí¹çÎÏ¤¬¹â¤¤ÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¤ê¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î²ÝÂê¤¬¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤ÏÀèÇÚ¤Î¿¿»÷¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÇØÃæ¤ò¸«¤Æ³Ø¤Ö¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×
¡¡°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î²óÅú¤Ë¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤µ¤ÈÀ¿¼Â¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£·è¤·¤ÆÇÉ¼ê¤Ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â130»î¹ç°Ê¾å¤Î½Ð¾ì¿ô¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÅØÎÏ¤·¤ÆÃå¼Â¤Ë³¬ÃÊ¤ò°ìÊâ¤º¤Ä¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
Âè£²²ó¤ËÂ³¤¯¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¶â»ÒÅ°¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¦Âè£²²ó¡Û¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¡ÖÌÜ¤¶¤¹Êý¸þÀ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡£¾ï¤Ë¼«Ê¬¤Ë¥Ù¥¯¥È¥ë¤ò¸þ¤±¡¢¼«¤é¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¿»³º¬Î¦¤¬²£ÉÍFM¤Ç»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤é¤ì¤ëÍ×°ø