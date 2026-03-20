¾×·â¤Î¡È70m¡õ11ÉÃ¡É¥´¥é¥Ã¥½¡ªÎëÌÚÍ£¿Í¤ÎÇúÂ®¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËSNSÇ®¶¸¡Ö¤ä¤Ð¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¡©¡×¡ÖÉ¬¤ºWÇÕ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¡×°ËÅì½ãÌé¤È¤Î´ãÁ°¤ÇÌ¥¤»¤¿
¡ÚUEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡Û¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯ 5¡Ý1 ¥Ø¥ó¥¯¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3·î20Æü¡¿¥ª¥¤¥í¡¼¥Ñ¡á¥Ñ¥ë¥¯¡¦¥·¥å¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÎëÌÚÍ£¿Í¤Î¡Ö70m¡õ11ÉÃ¥´¥é¥Ã¥½¡×
¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF¤ÎÎëÌÚÍ£¿Í¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¥Ù¥¹¥È8¤ËÆ³¤¯´°àú¤Ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥´¡¼¥ë¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ò½ÄÃÇ¤·¤Æ·è¤á¤¿¥´¥é¥Ã¥½¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö3·î20Æü¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÏUEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤Î¥Ù¥¹¥È16¡¦¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¤Ç¥Ø¥ó¥¯¤ÈÂÐÀï¡£¥Ø¥ó¥¯¤Î°ËÅì½ãÌé¤È¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¡¢¶¦¤Ë3·î¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ÇÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤¿2¿Í¤À¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤ÏÎëÌÚ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡3¡Ý1¡Ê2Àï¹ç·×4¡Ý2¡Ë¤È¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤¬¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿56Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£¥Ø¥ó¥¯¤¬º¸CK¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¡¢Ãæ±û¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹³°¤ËÎ®¤ì¤ë¤È¡¢¥Ø¥ó¥¯¤ÎMF¥±¥ó¡¦¥Ì¥¯¥Ð¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¡¢¤³¤³¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÎëÌÚ¤À¡£ÆüËÜÂåÉ½MF¤Ï¤³¤ì¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò¼«¤é½¦¤¤¡¢¼«¿Ø¤«¤é¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡¥ï¥ó¥È¥é¥Ã¥×¤«¤éÃæ±û¤Ë±¿¤ó¤ÀÇØÈÖ¹æ14¤Ï¡¢¤¹¤°¤µ¤Þº¸¤òÊÂÁö¤¹¤ëMF¥è¥Ï¥ó¡¦¥Þ¥ó¥¶¥ó¥Ó¤ØÍÂ¤±¡¢¼«¿È¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ç²ÃÂ®¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥¤¥¹ÂåÉ½MF¤«¤é¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢Áê¼êDF¤Î¥×¥ì¥¹¤ò¥â¥Î¤È¤â¤»¤º¤Ë±¦Â°ìÁ®¡£¶¯Îõ¤«¤ÄÁÀ¤¤À¡¤Þ¤·¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤Ø¤ÈÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡µ÷Î¥¤Ë¤·¤ÆÌó70m¡¢»þ´Ö¤Ë¤·¤ÆÌó11ÉÃ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò´°¿ë¤µ¤»¤¿ÎëÌÚ¤Î¥´¥é¥Ã¥½¤Ë¤Ï¡¢Ãæ·Ñ¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿Ë¾·î½ÅÎÉ»á¡Ê¸µÆüËÜÂåÉ½MF¡Ë¤â¡Ö´°àú¤Ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¤·¤¿¤Í¡£2¿Í¤Ç´°·ë¤Ç¤¹¤Í¡£¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤âÎäÀÅ¡£¥³¡¼¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁÀ¤Ã¤Æ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡ÖÆîÌîÂó¼Â¤ÎÂåÌò¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¤³¤Î°ì·â¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î»êÊõ¤ÏÎëÌÚÍ£¿Í¤À¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¹âÂ®¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡ª¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¥«¥«¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¡×¡ÖÎëÌÚÍ£¿Í¤ä¤Ð¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¡©¡×¡ÖÎëÌÚÍ£¿Í¤¦¤á¤¨¤Ê¡×¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ë¤·¥·¥å¡¼¥È¾å¼ê¤¤¡×¤ÈÇ®¶¸¤È´¿´î¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç°î¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖÆîÌîÂó¼Â¤ÎÂåÌò¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤¬¥Ñ¥êÀ¤Âå¤Î¶ÌºÂ¤ËºÂ¤ë¿À¡×¡ÖÎëÌÚÍ£¿Í¤ÏÉ¬¤ºWÇÕ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¡×¡Ö¥Þ¥¸¤ÇWÇÕÁª¤Ð¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤ÉWÇÕÂÔË¾ÏÀ¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡EL¤Çº£Âç²ñ2ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡¢79Ê¬¤Ë¤âMF¥Þ¥¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥Ã¥²¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç1¥´¡¼¥ë¡¦1¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÂç³èÌö¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò5¡Ý1¤ÎÂç¾¡¤Ø¤ÈÆ³¤¡¢2Àï¹ç·×5¡Ý2¤Ç¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÏµÕÅ¾¤Ç¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¤Ê¤ª°ËÅì¤Ï69Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âç¤¤Ê¸«¤»¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿WOWSPO¡¿UEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡Ë