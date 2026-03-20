¡ÚMLB¡Û¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦µÆÃÓÍºÀ±¤¬OPÀï½éÅÐÈÄ¡¡½é²ó¤ËÈïÃÆ¤â5²óÅÓÃæ1¼ºÅÀ
¡þMLB ¥ª¡¼¥×¥óÀï ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹-¥í¥¤¥ä¥ë¥º(ÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¤¬º£µ¨¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÅÐÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯(WBC)¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤¿µÆÃÓÅê¼ê¡£ÀèÆ¬¤ò¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â³¤¯2ÈÖ¥È¡¼¥Þ¥¹Áª¼ê¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤È¤é¤¨¤é¤ì¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë1ÅÀ¤ò¼º¤¤¤Þ¤¹¡£
2²ó¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤ê¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ä¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ç»°¼ÔËÞÂà¡£3²ó¤Ï2¤Ä¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤òÍ¿¤¨1¥¢¥¦¥È1ÎÝ2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹Áª¼ê¤ò¥«¡¼¥Ö¤Ç¥µ¡¼¥É¥´¥í¡¢3ÈÖ¥Þ¥ë¥ÆÁª¼ê¤Ë¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¥ì¥Õ¥È¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
4²ó¤Ï1¥¢¥¦¥È¤«¤é¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸åÂ³¤ÏÍÞ¤¨Ìµ¼ºÅÀ¡£5²ó¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤ÈÀèÆ¬¤Ë¥Õ¥©¥¢¡¼¥ë¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Â³¤¯ÂÇ¼Ô¤Ï»°¿¶¡£1ÈÖ¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢Áª¼ê¤ò¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¸òÂå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎµÆÃÓÅê¼ê¤Ï4²ó2/3¤ò64µåÅê¤²Èï°ÂÂÇ2¡¢2Ã¥»°¿¶¡¢3»Íµå¡¢1¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÆÃÓÅê¼ê¤ÏWBC1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Î´Ú¹ñÀï¤ÇÀèÈ¯¤·3²ó3¼ºÅÀ¡¢½à¡¹·è¾¡¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÀï¤Ç¤Ï1¥¤¥Ë¥ó¥°1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£