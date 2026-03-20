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¡ÖI am a Trump supporter - and this was horrible.¡Ê»ä¤Ï¥È¥é¥ó¥×»Ù»ý¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î·ï¤Ï¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¡Ë¡×
¡¡¡ÖHe likes to embarrass his guests I think he does it on purpose¡ÊÈà¤Ï¥²¥¹¥È¤òº¤¤é¤»¤ë¤Î¤¬¼ñÌ£¤Ê¤ó¤À¡£¤ï¤¶¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ë¡×
¡¡¡ÖWell, if Trump's saying that the preemptive strike he ordered against Iran is just like Pearl Harbor, then that's basically him admitting that Pearl Harbor was justified lol¡Ê¤Þ¤¢¡¢¤â¤·¥È¥é¥ó¥×¤¬¼«Ê¬¤¬¥¤¥é¥ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÌ¿¤¸¤¿ÀèÀ©¹¶·â¤¬¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤ÈÆ±¤¸¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ä¤Þ¤êÈà¼«¿È¤¬¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤ÏÀµÅö¤À¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡Ë¡×
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