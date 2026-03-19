「スーパー！ドラマＴＶ ＃海外ドラマ☆エンタメ」放送終了へ

長きにわたり数々の海外ドラマを放送してきた「スーパー！ドラマＴＶ #海外ドラマ☆エンタメ」が、6月30日（火）24：00をもって放送サービスを終了することが分かった。公式サイトで発表している。

『ブラックリスト』『ビッグバン★セオリー』『S.W.A.T.』も日本初放送

本日、公式サイトにて同チャンネルが放送終了となることが明らかに。

「この度、「スーパー！ドラマＴＶ #海外ドラマ☆エンタメ」は2026年6月30日（火）24：00をもって放送サービスを終了することになりました。長らくご愛顧ありがとうございました。ご視聴いただいておりますお客様には、大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解くださいますよう、お願いいたします」と綴られている。

『スター・トレック』シリーズや『NCIS』シリーズ、『LAW & ORDER』シリーズなどの人気フランチャイズをはじめ、『ブラックリスト』、『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』、『グッド・ファイト』、シェマー・ムーア主演の『S.W.A.T.』、ジャレッド・パダレッキ主演の『WALKER／ウォーカー』、北欧ミステリー『THE KILLING／キリング』など、数々の人気ドラマを日本初上陸や日本初放送も含めて放送してきた同チャンネル。ロバート・ヴォーン主演『プロテクター電光石火〜華麗なる諜報〜』や『ヒル・ストリート・ブルース』、『巨人の惑星』のような懐かしの名作ドラマも提供しており、幅広いラインナップを誇っていた。

あと3ヵ月ほどで放送を終了してしまうのは残念だが、『S.W.A.T.』ファイナル・シーズンの字幕版が4月2日（木）より日本初放送となるなど、今後も注目作品が控えており、最後までドラマファンを楽しませてくれることは間違いなさそうだ。

（海外ドラマNAVI）

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