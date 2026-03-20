秦家荘墓地出土の馬俑。（太原＝新華社配信）

【新華社太原3月20日】中国山西省考古研究院は、同省長治市潞州（ろしゅう）区秦家荘村の西側で明の太祖・朱元璋（しゅ・げんしょう）から数えて6代目の子孫、朱胤杊（しゅ・いんしゅん）の家族墓が見つかったと発表した。明代の宗室制度を研究する上で貴重な資料になるという。

山西省考古研究院は2025年、長治市、潞州区の文化財部門と合同で秦家荘墓地を発掘し、明代の磚室墓（せんしつぼ、磚＝れんが）7基を確認。うち5基から石製墓誌9組が出土した。墓誌の記載により、秦家荘墓地は朱胤杊とその子孫の墓地だと判明した。

秦家荘墓地出土の琉璃抬轎俑（たいきょうよう）。（太原＝新華社配信）

発掘調査の責任者、同研究院の王京燕（おう・けいえん）研究員によると、朱胤杊は15歳で鎮国将軍に封じられ、65歳で死亡した。朱元璋の第21子、沈王・朱模（しゅ・も）の5代目の子孫、唐山王・朱幼墧（しゅ・ようかく）の曽孫、第3代唐山王・朱稃瀓（しゅ・くんちょう）の末子に当たる。

墓誌の内容は喪葬制度や封禄、婚姻など多岐にわたり、明代の宗室制度を研究する上で重要な意義を持つ。

秦家荘墓地出土の琉璃女侍俑。（太原＝新華社配信）

墓地からは琉璃器647点、陶器43点、磁器14点、石墓誌9組18点の計722点（組）が出土。各種俑類、建物模型、祭祀（さいし）用具、生活用品などの琉璃明器が最も多く、明代宗室の日常生活を知る手がかりとなった。（記者/王学濤）

秦家荘墓地出土の琉璃明器の戸棚。（太原＝新華社配信）

秦家荘墓地出土の琉璃明器の洗面台。（太原＝新華社配信）

秦家荘墓地出土の琉璃明器の輿（こし）。（太原＝新華社配信）

秦家荘墓地出土の撃鼓俑。（太原＝新華社配信）

秦家荘墓地出土の琉璃明器のひき臼。（太原＝新華社配信）