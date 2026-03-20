Äà¤ê¤Ë½Ð¤¿ÃËÀ¤¬µ¢Âð¤»¤º¡¡»°½Å¡¦»ÖËà»Ô
»°½Å¸©»ÖËà»Ô²¤Ç¡¢Á¥¤ÇÄà¤ê¤Ë½Ð¤«¤±¤¿ÃËÀ¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ê¡¢Ä»±©³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤¬ÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»ÖËà»Ô¤Ë½»¤à73ºÐ¤ÎÃËÀ¤ÇÄ»±©³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï18Æü¸áÁ°7»þ¤´¤í¡¢¼«Âð¤ò½Ð¤Æ»ÖËà»ÔÉÍÅçÄ®¤Î¹Á¤«¤é1¿Í¤ÇÁ¥¤Ë¾è¤êÄà¤ê¤Ë½Ð¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Ãëº¢¤Ë¤ÏÄà¤ê¤ò½ª¤¨¤Æµ¢¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Í¼Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âµ¢Âð¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¤ÎºÊ¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿ÃÎ¿Í¤¬¡¢Á¥¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢ÁÜº÷¤·¤¿¤È¤³¤íÌµ¿Í¤ÎÃËÀ¤ÎÁ¥¤ò¸«¤Ä¤±¡¢118ÈÖÄÌÊó¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Á¥¤ÏÉÅ¡Ê¤¤¤«¤ê¡Ë¤òÆþ¤ì¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤«¤«¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤ÇÁ¥¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿·ÁÀ×¤Ê¤É¤â¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤éÄ»±©³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ç¤ÏÃËÀ¤¬²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø¤Ç³¤¤ËÅ¾Íî¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤Æ¡¢ÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£