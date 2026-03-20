¡ãÂ®Êó¡ä¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡¡½÷²¦¡¦º´µ×´Ö¼ëè½¡¢2½µÏ¢Â³V¤Í¤é¤¦¿ûÉö²Ú¤é¥Æ¥£¥ª¥Õ
¡ãV¥Ý¥¤¥ó¥È¡ßSMBC¥ì¥Ç¥£¥¹¡¡½éÆü¡þ20Æü¡þ»ç¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö ¤¹¤ß¤ì¥³¡¼¥¹¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¡þ6731¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼Âè3Àï¤ÏÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡£ºòµ¨½÷²¦¤Ç³«ËëÀïV¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¡¢Àè½µ¤ÎÂæÏÑÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¿ûÉö²Ú¡¢¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤ÎÅÔÎè²Ú¤ÎÃíÌÜÁÈ¤¬¥Æ¥£¥ª¥Õ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ï¤ó¤Ê¤ê¤Ï¤ë¤Á¤ã¤ó¤¬³Ú¤·¤½¤¦
º´µ×´Ö¤Ï¥Ñ¡¼¡¢¿û¤È¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¶Ê¤²¤¿ÅÔÎè²Ú¤Ï¥Ü¥®¡¼¤Ç³ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£V¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤¹¤ëÌÚ¸Í°¦¤Ï¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¡¢SMBC¤È·ÀÌó¤¹¤ëµÈÅÄÎë¤Ï1¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç½øÈ×¤ò¥×¥ì¡¼Ãæ¡£º£½µ¡¢·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤â1ÈÖ¡¢2ÈÖ¤ò¥Ñ¡¼È¯¿Ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2020Ç¯¡ÖÆüËÜ¥ª¡¼¥×¥ó¡×¡¢22Ç¯¡ÖÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Æñ¥³¡¼¥¹¡£2¥¢¥ó¥À¡¼¡¦¼ó°Ì¤Ë¿¹°æ¤¢¤ä¤á¡£1¥¢¥ó¥À¡¼¡¦2°Ì¤ËÀ¯ÅÄÌ´Çµ¡¢ÆþÃ«¶Á¡¢¶âÅÄµ×Èþ»Ò¡¢¥ë¡¼¥¡¼ÁÒÎÓ¹È¤é¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¾Þ¶âÁí³Û1²¯±ß¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï1800Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¡ã¿ï»þ¹¹¿·¡ä¹ñÆâ½÷»ÒV¥Ý¥¤¥ó¥È¡ßSMBC¥ì¥Ç¥£¥¹¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤¬·ËÀîÍ¿Í¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡Ö°ú¤Â³¤¥´¥ë¥Õ¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡ÚÁ°Ìëº×¥Õ¥©¥È¡ÛµÈÅÄÎë¤ÏÃ¸¤¤¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤Î¥ì¡¼¥¹¥É¥ì¥¹
10¿Í½Ð¾ì¡Ä4¿Í¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Î¥ë¡¼¥¡¼º×¤ê¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÆ±¤¸ÅÚÉ¶¤ËÎ©¤Æ¤ë¡×
¡ã¥¹¥³¥¢Â®ÊóÃæ¡ä½ÂÌî¤é15¿Í½Ð¾ì¡¡ÊÆ½÷»ÒÂç²ñ¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ï¤ó¤Ê¤ê¤Ï¤ë¤Á¤ã¤ó¤¬³Ú¤·¤½¤¦
º´µ×´Ö¤Ï¥Ñ¡¼¡¢¿û¤È¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¶Ê¤²¤¿ÅÔÎè²Ú¤Ï¥Ü¥®¡¼¤Ç³ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£V¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤¹¤ëÌÚ¸Í°¦¤Ï¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¡¢SMBC¤È·ÀÌó¤¹¤ëµÈÅÄÎë¤Ï1¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç½øÈ×¤ò¥×¥ì¡¼Ãæ¡£º£½µ¡¢·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤â1ÈÖ¡¢2ÈÖ¤ò¥Ñ¡¼È¯¿Ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2020Ç¯¡ÖÆüËÜ¥ª¡¼¥×¥ó¡×¡¢22Ç¯¡ÖÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Æñ¥³¡¼¥¹¡£2¥¢¥ó¥À¡¼¡¦¼ó°Ì¤Ë¿¹°æ¤¢¤ä¤á¡£1¥¢¥ó¥À¡¼¡¦2°Ì¤ËÀ¯ÅÄÌ´Çµ¡¢ÆþÃ«¶Á¡¢¶âÅÄµ×Èþ»Ò¡¢¥ë¡¼¥¡¼ÁÒÎÓ¹È¤é¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¾Þ¶âÁí³Û1²¯±ß¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï1800Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¡ã¿ï»þ¹¹¿·¡ä¹ñÆâ½÷»ÒV¥Ý¥¤¥ó¥È¡ßSMBC¥ì¥Ç¥£¥¹¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤¬·ËÀîÍ¿Í¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡Ö°ú¤Â³¤¥´¥ë¥Õ¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡ÚÁ°Ìëº×¥Õ¥©¥È¡ÛµÈÅÄÎë¤ÏÃ¸¤¤¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤Î¥ì¡¼¥¹¥É¥ì¥¹
10¿Í½Ð¾ì¡Ä4¿Í¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Î¥ë¡¼¥¡¼º×¤ê¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÆ±¤¸ÅÚÉ¶¤ËÎ©¤Æ¤ë¡×
¡ã¥¹¥³¥¢Â®ÊóÃæ¡ä½ÂÌî¤é15¿Í½Ð¾ì¡¡ÊÆ½÷»ÒÂç²ñ¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É